Com Sport em vantagem, Luciano Castán prega cautela e diz que final do Pernambucano segue "em aberto"

Aos 34 anos, Luciano Castán reúne toda a experiência adquirida ao longo da carreira para ajudar o Sport no objetivo inicial da temporada 2024: conquistar o título do Campeonato Pernambucano. No primeiro jogo da final, disputado no Estádio dos Aflitos, diante do Náutico, o Leão da Ilha venceu por 2 a 0.

Mesmo com a vantagem no placar agregado, o defensor adotou um discurso cauteloso e afirmou que o Sport precisa ser contundente para ampliar o marcador já no primeiro tempo.

"Foi muito importante vencer o jogo de ida, mas o título está em aberto ainda. No sábado tudo pode literalmente acontecer, então estamos trabalhando com muita seriedade ao longo desta semana, aproveitando que não tivemos partida no meio de semana. Queremos fazer mais um grande jogo, desde o primeiro minuto de bola rolando até o último segundo. A ideia é não dar brecha para levar sustos. Assim sendo, conseguir mais uma vitória para, de fato, sermos campeões", declarou o zagueiro.

Os dias vão passando e a final vai se aproximando. Preparação a todo vapor! ? pic.twitter.com/8Mk41NNd8r ? Sport Club do Recife (@sportrecife) April 3, 2024

Com a camisa do Sport, Luciano Castán soma dez partidas no atual Campeonato Pernambucano, sendo que sete delas foram como titular. Segundo o Sofascore, o defensor tem 92% de eficiência nos passes e quase oito bolas recuperadas por jogo. Considerado exemplo de disciplina, só recebeu apenas um cartão amarelo durante o torneio estadual até agora.

"Hoje posso dizer que já me sinto adaptado ao clube e agradeço a confiança de todos. Sport é gigante. Como tal, a nossa postura deve ser a de quem toma a iniciativa e tenta se impor sempre nos jogos. São 3 meses de trabalho até aqui, não foi nada fácil chegar nesta decisão, por isso vamos lutar até o fim. É vencer ou vencer, sem meio termo", finalizou o defensor.

Sport e Náutico decidem o título do Campeonato Pernambucano neste sábado, a partir das 16h30 (de Brasília), na Arena de Pernambuco. Caso o título seja confirmado, será a segunda vez consecutiva que o Leão levantará o troféu, já que foi o grande campeão em 2023.