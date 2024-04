Casagrande detona Textor: 'Personagem mais nocivo do futebol brasileiro'

O maior problema do Botafogo hoje é seu próprio dono, analisou o colunista Walter Casagrande no UOL News Esporte. Segundo Casão, John Textor causou um primeira impressão positiva ao desembarcar no Brasil, mas é hoje o personagem mais nocivo ao futebol brasileiro.

'O problema do Botafogo é o cara que manda no Botafogo': "O problema do Botafogo não é português, é americano. Esse é o problema do Botafogo. Tudo que o Textor vem falando sem provas, acusações gravíssimas. Essa dos cinco jogadores do São Paulo é uma coisa absurda, é grave, o São Paulo tem que entrar na Justiça e fazer com que esse cara prove o que ele está falando. É uma acusação grave contra jogadores de futebol profissionais de um clube histórico, um clube tricampeão do mundo, que é um dos maiores vencedores do futebol brasileiro, conhecido e respeitado no mundo todo. Como que o cara vem e fala que cinco jogadores desse tal time facilitaram uma goleada para o principal rival, que é o Palmeiras? De onde ele tirou isso? Ele tem que provar. O problema do Botafogo hoje já não é o treinador ou se algum jogador não está bem, está sendo o cara que manda no Botafogo"

'Textor é o personagem mais nocivo para o futebol brasileiro': ". Ele está soltando coisas pesadíssimas uma atrás da outra sem nenhuma prova e pode acabar sobrando para o Botafogo, o clube. Pode atrapalhar o clube em competição, pode ter alguma punição para o clube, porque tudo que ele está falando é grave e não vem com prova nenhuma. Vai chegar um ótimo treinador português, o Artur Jorge, mas o Botafogo tem um dono americano péssimo, péssimo! Um cara que está fazendo mal ao futebol brasileiro, um cara que no início eu achei que seria muito positivo, quando vi a organização do Botafogo, a torcida voltando para o estádio, as festas antes de começar os jogos. Eu achei que ia ser positivo e o cara está sendo o personagem mais nocivo para o futebol brasileiro nos últimos anos. Nocivo, mau, um cara que quer confundir as pessoas, que coloca dúvida na cabeça das pessoas sem ter uma prova".

