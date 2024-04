Atual campeão, Fluminense arranca empate com o Alianza Lima fora de casa em estreia na Libertadores

O Fluminense começou a defesa do título da Libertadores na noite desta quarta-feira. O Tricolor carioca empatou em 1 a 1 com o Alianza Lima-PER, em Lima, pelo Grupo A da competição continental.

O Alianza abriu o placar no primeiro tempo, com Serna. O Fluminense chegou ao empate na etapa final, com Marquinhos. Com a igualdade no marcador, o Tricolor carioca fecha a primeira rodada na segunda colocação, com um ponto. A equipe peruana, por sua vez, fica em terceiro, com a mesma pontuação.

Na próxima rodada, o Fluminense recebe o Colo Colo-CHI, na próxima terça-feira (09), no Maracanã, às 21 horas (de Brasília). Já o Alianza viaja para encarar o Cerro Porteño-PAR, em Assunção, às 19 horas da quarta-feira.

O jogo

O Fluminense começou a partida tendo a posse de bola. No entanto, os tricolores pecavam na objetividade. Já o Alianza procurava se aproveitar dos contra-ataques e quase abriu o placar aos 25 minutos. Rodríguez arriscou da entrada da área e Fábio se esticou para fazer a defesa.

Os donos da casa seguiram tendo espaço e chegaram ao gol aos 34 minutos. Em avanço rápido, Serna foi lançado, entrou na área, passou por Thiago Santos e chutou no canto, sem chance para Fábio.

O gol animou o Alianza, que passou a avançar com mais facilidade. Os peruanos quase ampliaram aos 45 minutos, novamente com Serna. Desta vez, Thiago Santos apareceu para salvar o Fluminense. Assim, os donos da casa mantiveram a vantagem para o intervalo.

No segundo tempo, o Alianza quase ampliou logo com um minuto. Waterman foi lançado, entrou na área e tocou na saída de Fábio. Para sorte dos tricolores, a bola foi pela linha de fundo.

Fim de jogo. Com gol de Marquinhos, o Fluminense empata em 1 a 1 com o Alianza Lima-PER, fora de casa! Voltamos a campo na terça-feira, contra o Colo-Colo, no Maracanã! pic.twitter.com/pZyrVplBMy ? Fluminense F.C. (@FluminenseFC) April 4, 2024

O susto fez o Fluminense melhorar a marcação e diminuiu o risco de contra-ataque. Aos poucos, os tricolores voltaram a dominar o jogo e empataram aos 26 minutos. Marquinhos aproveitou cobrança de escanteio e cabeceou para a rede.

O revés fez o Alianza buscar o ataque. Tanto que os peruanos quase marcaram aos 31 minutos, em chute de Waterman.

Nos minutos finais, o Fluminense esboçou uma pressão. No entanto, os cariocas pouco produziram no ataque e tiveram que se contentar com a igualdade em Lima.

FICHA TÉCNICA



ALIANZA LIMA-PER 1 X 1 FLUMINENSE

Local: Estádio Alejandro Villanueva, em Lima (Peru)



Data: 3 de abril de 2024 (Quarta-feira)



Horário: 21h30 (de Brasília)



Árbitro: Andrés Matonte (Uruguai)



Assistentes: Nicolas Tarán (Uruguai) e Carlos Barreiros (Uruguai)



VAR: Esteban Ostojich (Uruguai)

Cartões amarelos: Huamán e Freytes (Alianza); Felipe Melo (Fluminense)



GOLS: Serna, aos 34 minutos do primeiro tempo (Alianza) / Marquinhos, aos 26 minutos do segundo tempo (Fluminense)

ALIANZA LIMA: Ángelo Campos; Jiovany Ramos, Carlos Zambrano, Renzo Garcés; Marco Huamán, Jesús Castillo, Catriel Cabellos (Fuentes), Kevin Serna (Zanelatto) e Juan Freytes; Sebastián Rodríguez e Cecilio Waterman (Barcos)



Técnico: Alejandro Restrepo

FLUMINENSE: Fábio; Samuel Xavier, Felipe Melo (Douglas Costa), Thiago Santos (Terans) e Marcelo (Kauã Elias); André, Martinelli e Renato Augusto (Lima); Jhon Arias, Marquinhos e Lelê



Técnico: Fernando Diniz