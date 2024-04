Apresentado, Walber fala pela primeira vez como jogador do Ituano: "Grande vitrine do Brasil"

O Ituano anunciou nesta quarta-feira a contratação por empréstimo do zagueiro Walber, que pertence ao Água Santa. O atleta, que já treinou com os demais companheiros, assinou vínculo até o fim da Série B do Campeonato Brasileiro e falou pela primeira vez como jogador do clube paulista.

"Fui muito bem recebido. Já pude perceber que é um clube muito família. Vamos trabalhar que vai dar tudo certo na temporada. Sempre tive um sonho de jogar no futebol paulista porque é uma grande vitrine do Brasil. Todos querem jogar uma Série B por um clube paulista", afirmou o jogador.

Walber, que estava no Água Santa, comentou que já trabalhou com alguns jogadores do atual elenco do Ituano quando ainda defendia o Guarani: "Eu já trabalhei com o Person, Pablo e com o Jefferson Paulino no Guarani em 2020".

O zagueiro Walber para a Série B foi apresentado nesta quarta. Ele disputou as 4 últimas edições da Série B.

O atleta é o terceiro reforço do Ituano para a disputa da Série B, que já fechou com 6 zagueiros para a competição. Claudinho (lesionado), Marcel (renovou o contrato), João Vialle, Vitão, Vinicius Poz (subiu da base) e Walber.

Paraibano de Rio Tinto, Walber começou no Botafogo de João Pessoa em 2015. Em 2019, foi contratado pelo Athletico PR. Depois de jogar em 2020 no Guarani, jogou em 2021 no Cuiabá onde conheceu o técnico Alberto Valentim.

"Fiquei muito feliz com o convite do Ituano. Eu já tinha trabalhado com o Valentim no Cuiabá. Isso me deixou muito feliz e me convenceu a vir para cá", disse.