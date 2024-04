Após início animador, Internacional vacila nos jogos mais importantes do ano

O início de temporada do Internacional foi animador e a equipe teve ótimas atuações e resultados. Porém, nos três últimos jogos, alguns dos mais importantes do ano, até então, o Colorado tropeçou e não conseguiu repetir o desempenho apresentado. Nesta terça-feira, a equipe gaúcha empatou com o Belgrano em 0 a 0, fora de casa, na estreia da Copa Sul-Americana. Anteriormente, o clube havia sido eliminado para o Juventude na semifinal do Estadual.

Internacional em 2024: ?? 17 jogos

? 12V - 4E - 1D

? 78.4% aproveitamento

?? 29 gols

? 8 gols sofridos

? 244 finalizações realizadas

?? 127 finalizações sofridas

? 65% posse ? Eliminado nas semifinais do Gaúcho.

? Estreia com empate em 0-0 na Sul-Americana. Opiniões? ? pic.twitter.com/5mDGThOASk ? Sofascore Brazil (@SofascoreBR) April 3, 2024

De acordo com dados do Sofascore, o Inter jogou 17 partidas na atual temporada, venceu 12, empatou quatro e perdeu uma, resultando em um aproveitamento de 78.4%. O clube ainda apresenta uma dominância da posse de bola contra seus adversários (65%).

O time comandado por Eduardo Coudet também tem ótimos números defensivos e ofensivos. A equipe marcou 29 gols e tomou apenas oito. Além disso, o time tem 244 finalizações realizadas e 127 sofridas.

O desempenho, que era animador, não se repetiu nos últimos jogos. O Colorado já soma três partidas sem vencer, que são, justamente, a eliminação do Campeonato Gaúcho e o tropeço na estreia da Copa Sul-Americana.

Em busca de retomar a boa fase, o Internacional entra em campo na próxima quarta-feira, às 21h (de Brasília), contra o Club Deportivo Real Tomayapo, da Bolívia, no Beira-Rio, pela segunda rodada da competição continental.