Após derrota na Libertadores, Grêmio retoma preparação para final do Gaúcho

O Grêmio treinou nesta quarta-feira, no CT Presidente Luiz Carvalho, e retomou a preparação para o segundo jogo da final do Campeonato Gaúcho contra o Juventude. A equipe retornou ao Brasil após a derrota para o The Strongest, na Bolívia, por 2 a 0, pela primeira rodada da Copa Libertadores.

O treino contou com o retorno da dupla de zaga Pedro Geromel e Bruno Uvini, que trabalharam pela primeira vez com o grupo após se recuperarem de lesões. Os jogadores, no entanto, ficaram de fora do fim da atividade para a realização de corridas em torno do campo.

Os atletas que estiveram em campo na derrota para o The Strongest chegaram ao Brasil na manhã desta quarta-feira. No período da tarde, realizaram trabalho regenerativo na academia, enquanto o restante do elenco treinou normalmente no gramado.

FOCO TOTAL NA FINAL! ???? Vem conferir como foi o treino desta quarta-feira no CT Luiz Carvalho, em preparação para a decisão do #Gauchão2024! pic.twitter.com/46DosUwxnk ? Grêmio FBPA (@Gremio) April 3, 2024

Inicialmente, os jogadores fizeram um trabalho de aquecimento comandado pela preparação física. Após isso, o técnico Renato Gaúcho dividiu o elenco em dois grupos para um exercício em espaço reduzido de dois toques com mini gols. Posteriormente, a mesma atividade foi repetida com gols em tamanho normal.

O treino contou com seis jogadores do Sub-20 do Grêmio. Os laterais Fernandinho e Bagnara, os zagueiros Mateus Vedrani e Nathan, o volante Adeilson, e o atacante Gabriel Passos estiveram presentes na atividade.

O Grêmio retorna aos treinos nesta quinta-feira, no período da manhã, para dar continuidade à preparação para a final do Gaúcho. O Tricolor encara o Juventude neste sábado, às 16h30 (de Brasília), na Arena do Grêmio. As duas equipes empataram sem gols o primeiro jogo.