Flu sofre, mas é salvo por Marquinhos e empata na estreia na Libertadores

O atual campeão passou sufoco na estreia na Libertadores. O Fluminense jogou mal e levou uma aula de contra-ataque, mas conseguiu empatar por 1 a 1 com o Alianza Lima, fora de casa, no Estádio Alejandro Villanueva.

Serna abriu o placar para o time da casa, e Marquinhos fez seu primeiro gol pelo Flu para salvar no Peru. Os tentos saíram aos 34 minutos do primeiro tempo e aos 26 da etapa final, respectivamente.

O time da casa criou diversas chances, mas teve um festival de gols perdidos e pagou caro por isso. Já os visitantes, que foram inofensivos antes do intervalo, aproveitaram sua principal oportunidade na partida, que só veio na metade do segundo tempo.

O Tricolor carioca arrancou um pontinho e divide o segundo lugar do Grupo A com o Alianza Lima. O líder é o Colo-Colo, que venceu o Cerro Porteño por 1 a 0 no outro jogo da rodada.

A equipe de Fernando Diniz, que teve uma série de desfalques, perdeu Renato Augusto ainda no primeiro tempo, com dores. O técnico não pôde contar com nomes como Cano, Ganso, Manoel e Keno, lesionados, além dos suspensos John Kennedy e Diogo Barbosa.

O Flu volta a campo na terça-feira que vem (9) para enfrentar o Colo-Colo, no Maracanã. Fora da final do Carioca, o time tricolor não jogava desde o dia 16 de março e também não atua neste final de semana.

Curiosidades: A partida no Peru não contou com a temida "altitude", já que Lima fica no nível do mar.

Como foi o jogo

Arias, do Fluminense, no jogo contra o Alianza Lima, pela Libertadores Imagem: Ernesto Benavides/AFP

O Fluminense começou controlando a bola, mas não conseguia achar espaços na defesa peruana. O Tricolor carioca explorou as laterais e povoou seu campo de ataque, só que sem sucesso. O time da casa se retrancou, deixou o adversário trocar passes no meio de campo e esperava pacientemente.

O Alianza Lima investiu no contra-ataque, aproveitou erros e insistiu até inaugurar o placar. A equipe teve duas grandes oportunidades antes de ser fatal, mas Fábio defendeu. O goleiro brasileiro, no entanto, não conseguiu evitar a terceira chegada dos peruanos em contragolpe e foi superado.

Os mandantes tiveram a chance de ampliar antes do intervalo, mas Waterman bateu mal e perdeu. O time comandado por Diniz, por sua vez, não deu um chute sequer ao gol adversário na primeira etapa.

O Flu ainda flertou em levar o segundo, mas conseguiu igualar com gol salvador de Marquinhos. Após o empate, o time brasileiro reagiu e tentou pressionar em busca da virada, mas o placar não foi mais alterado.

Gols e destaques

Felipe Melo vacila: O capitão do Flu tocou fraco no meio de campo aos 19 minutos do 1º tempo, Rodríguez interceptou e disparou. Ele tinha caminho livre, mas foi lento e deixou a marcação pressionar por trás. O jogador bateu alto na entrada da área, mas Fábio defendeu.

Erro de Thiago Santos: Aos 25', foi a vez do outro zagueiro bobear. Rodriguez aproveitou o erro de Thiago Santos e chutou de fora da área. Fábio se esticou no canto esquerdo e conseguiu defender.

Serna, do Alianza Lima, comemora após marcar contra o Fluminense, pela 1ª rodada da Libertadores Imagem: Daniel Apuy/Getty

1x0: O Alianza Lima teve um contra-ataque mortal aos 34'. A defesa cortou cruzamento de Marcelo, e Waterman lançou Serna em velocidade pela esquerda. Ele avançou até a área, cortou para dentro e bateu no primeiro pau, rasteiro. Fábio chegou perto, mas não tocou na bola.

Quase o segundo: Nos acréscimos, aos 4', Serna passou como quis por André rente à linha de fundo e tocou para o meio da área. Waterman tinha espaço, mas pegou mascado na bola, e o chute saiu fraco, facilitando para Fábio. Perdeu uma oportunidade de ouro.

Outro gol perdido. No primeiro minuto do segundo tempo, Waterman saiu em disparada do próprio campo de defesa, avançou totalmente sozinho até ficar cara a cara com Fábio e bateu cruzado, mas foi para fora.

1x1: Aos 26', Douglas Costa cobrou escanteio da direita, Marquinhos apareceu nas costas da marcação no segundo pau e cabeceou sem nem precisar subir. A bola ainda quicou no chão antes de estufar a rede para deixar tudo igual.

Ficha técnica

Alianza Lima 1 x 1 Fluminense

Competição: 1ª rodada do Grupo A da Libertadores

Data e hora: 3 de abril de 2024, às 21h30

Árbitro: Andrés Matonte

Amarelos: Huamán, Felipe Melo, Freytes

Vermelho: Não houve

Gols: Serna, aos 34/1ºT, e Marquinhos, aos 26'/2ºT

Alianza Lima: Campos; Ramos, Zambrano e Garcés; Huamán, Castillo, Rodríguez, Freytes e Cabellos (Fuentes); Serna (Zanelatto), e Waterman (Hernán Barcos). Técnico: Alejandro Restrepo

Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Thiago Santos (David Terans), Felipe Melo (Douglas Costa) e Marcelo (Kauã Elias); André, Martinelli e Renato Augusto (Lima); Marquinhos, Jhon Arias e Lelê. Técnico: Fernando Diniz