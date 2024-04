São Paulo: Casares responde a acusações de Textor e promete ir à Justiça

Julio Casares, presidente do São Paulo, pronunciou-se de forma oficial em relação às acusações de John Textor de que a partida Palmeiras 5x0 São Paulo, no Brasileirão 2023, foi manipulada.

O que aconteceu

São Paulo tomará medidas nas esferas esportiva, civil e criminal. Casares pediu que Textor mostre provas para comprovar o que disse sobre a partida.

"Atitude que não ajuda o futebol". O presidente do São Paulo caracterizou a acusação do dono da SAF do Botafogo como "insensata", "irresponsável" e "impensada".

Quero colocar o nosso repúdio às declarações insensatas do senhor John Textor. Lamentavelmente, as colocações expressadas por ele atingem várias instituições, e também o São Paulo Futebol Clube, uma instituição de 94 anos que sempre defendeu valores éticos e morais. Isso não pode ficar assim Julio Casares, em pronunciamento oficial

O São Paulo tomará, e está tomando, medidas práticas e objetivas junto ao STJD, à esfera civil e à esfera criminal. É lamentável que instituições importantes do nosso futebol sejam atingidas por um ato impensado, irresponsável, e sem nenhuma conotação ao Botafogo. Ele é dono de uma SAF, o Botafogo como instituição tem nosso respeito, a nossa admiração

Se ele afirma ter ocorrido irregularidades, que ele prove, mostre documentos. Mas não fale abertamente atingido milhões de torcedores, atletas, instituição, homens que construíram marcas importantes, como é o caso do São Paulo Futebol Clube

A nossa indignação é tamanha, e representando essa nação de 22 milhões de torcedores quero deixar muito claro, que nada vai ficar escondido. O São Paulo quer esclarecimento. Ele terá oportunidade de esclarecer o que manifestou, afirmou. Se são questões subjetivas, que ele se retrate. Se são questões objetivas, que ele demonstre a veracidade do que falou

Estamos aqui para defender atletas, funcionários, dirigentes e a própria torcida do São Paulo Futebol Clube.

Uma instituição de respeito. Portanto, para finalizar, quero dizer ao senhor John Textor que, se ele não conhecia a instituição São Paulo Futebol Clube, agora vai começar a entender o que é ser São Paulo Futebol Clube no cenário do futebol brasileiro

O São Paulo já havia se manifestado institucionalmente ontem. O clube publicou nota oficial repudiando a "afirmação sem nenhum vestígio de prova" de Textor.

Acusações de Textor

Textor publicou comunicado ontem (01) afirmando que jogadores do São Paulo manipularam partida vencida pelo Palmeiras. O confronto realizado em 25 de outubro de 2023, pela 28ª rodada do Brasileirão, terminou em 5 a 0 a favor do Alviverde.

Textor afirmou que "segundo experts e inteligência artificial", a goleada do Palmeiras sobre o São Paulo foi manipulada por pelo menos cinco jogadores tricolores.

De acordo com o cartola, sete atletas exibiram desvios anormais em situações chaves de gol. Mas cinco deles excederam os limites "que poderiam estabelecer clara e convincente evidência de manipulação."

O dirigente do Botafogo ainda citou Palmeiras 4x0 Fortaleza, dessa vez no Brasileirão 2022, como partida manipulada. Utilizando o mesmo argumento de "experts e inteligência artificial", o norte-americano apontou que quatro jogadores do Fortaleza teriam apresentado desvios anormais. O clube da capital cearense repudiou as "absurdas e infundadas declarações."