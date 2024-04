Santos feminino anuncia volta de Kleiton Lima, acusado de assédio em 2023

Nesta terça-feira, o Santos feminino anunciou a volta de Kleiton Lima para a função de treinador. No fim do ano passado, ele foi acusado de assédio pelo elenco.

Na época, as jogadoras escreveram cartas com seus relatos pessoais e assinaturas contra o treinador. O documento foi enviado a Andrés Rueda, então presidente do Peixe.

Kleiton retorna ao Santos após a demissão de Bruno Silva devido a um começo ruim no Brasileirão. Em quatro rodadas na competição, o Santos ocupa o 12º lugar e está à beira da zona de rebaixamento do torneio.

Kleiton Lima é novo técnico da equipe feminina profissional do Santos FC. Ele já comandará o time no clássico contra o Corinthians, no próximo dia 12, às 21h30, na Vila Belmiro, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro Feminino. pic.twitter.com/4wJDCtfuVC ? Sereias da Vila (@SereiasDaVila) April 2, 2024

À frente das Sereias da Vila, o treinador ajudou nas conquistas do bicampeonato da Libertadores (2008 e 2009), da Copa do Brasil (2008 e 2009), do Campeonato Paulista (2007 e 2010), da Liga Nacional (2007 e 2009) e de uma Mercosul (2006).

Em má fase, o Santos busca a reabilitação do Brasileiro feminino na outra sexta-feira, dia 12 de abril. A equipe recebe o Corinthians na Vila Belmiro, a partir das 21h30 (de Brasília), pela quinta rodada da competição.