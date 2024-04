Santos apresenta projeto de "sala inclusiva" na Vila Belmiro

Nesta terça-feira, Dia Mundial da Conscientização do Autismo, o Santos anunciou uma iniciativa em prol desta e de outras causas, denominada "sala inclusiva", implantada nas dependências da Vila Belmiro. A ação que já está com seu projeto em fase de conclusão, será instalada junto às arquibancadas, permitindo que pessoas com deficiências variadas ou múltiplas possam assistir aos jogos com suas famílias , uma vez que o local terá menos barulho e menos pessoas.

O presidente do clube, Marcelo Teixeira, falou sobre o projeto, destacando sensibilidade, respeito e empatia do clube. "Queremos as famílias presentes, permitindo uma grande interação. Hoje, no Dia Mundial da Conscientização ao Autismo, demonstramos mais uma vez sensibilidade, respeito, empatia e levamos mais essa energia positiva ao nosso público e vamos caminhando em busca de novas conquistas".

Esta ação está sendo realizada pelo Alvinegro em parceria com a Special Olympics e a Prefeitura de Santos, através da Coordenadoria de Políticas para Pessoas com Deficiência, da Secretaria da Mulher, Cidadania e Direitos Humanos. Vinicius Savioli, gerente do Programa Missão e Inclusão, da Special Olympics, explicou os benefícios da "sala inclusiva", frisando que não é um espaço clínico, mas sim um lugar de lazer aos torcedores.

"Então, não é um espaço terapêutico clínico, é um espaço onde jovens, crianças e adultos com deficiência intelectual, com as suas famílias, poderão assistir ao jogo. É um lugar de lazer e de torcedores. Muitas vezes, no estádio, eles não conseguem se adaptar por causa do barulho, pela quantidade de gente", disse.

A significativa ação social foi estimulada depois de um pedido do atacante santista Willian Bigode, que tem um filho (Daniel) com Síndrome de Down, possuindo certa dificuldade de ir ao estádio com muito barulho. "Ele foi fundamental nessa aproximação", pontuou Vinicius.

A coordenadora de Defesa de Políticas para Pessoas com Deficiência, Cristiane Zamari, contou que, por meio de reuniões, Santos e Prefeitura traçaram o espaço mais adequado para a instalação da sala. "Tivemos uma reunião in loco para desenhar o espaço mais adequado, menos nocivo nas questões sensoriais e com móveis e banheiros familiares. Pensamos e fomos construindo juntos a projeção de um espaço que possibilita acolhimento às famílias".