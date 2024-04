San Lorenzo x Palmeiras: veja informações e prováveis escalações do jogo da Libertadores

O Palmeiras enfrenta o San Lorenzo nesta quarta-feira, pela primeira rodada da fase de grupos da Libertadores. A bola rola às 21h30 (de Brasília), no Estádio Nuevo Gasómetro, em Buenos Aires, na Argentina.

As equipes estão no Grupo F, junto de Independiente del Valle (EQU) e Liverpool (URU). O Verdão disputa sua nona edição consecutiva de Libertadores, enquanto o San Lorenzo volta à disputa da fase de grupos da Glória Eterna depois de cinco anos.

Para essa partida, o técnico Abel Ferreira deve poupar seus titulares. O duelo está no meio das finais do Paulistão. O Palmeiras vem de uma derrota por 1 a 0 para o Santos, na Vila Belmiro, em jogo de ida. A partida de volta acontece no próximo domingo, no Allianz Parque.

O Verdão inscreveu, ao todo, 48 atletas na competição. Mesmo lesionados, Dudu, Bruno Rodrigues e Michel estão na lista. Além deles, o meio-campista Rômulo, recém-chegado ao Palmeiras poderá fazer sua estreia com a camisa palmeirense.

O zagueiro Gustavo Gómez, que ficou no banco de reservas nos últimos dois jogos do Verdão, deve ganhar minutos. O paraguaio se recuperou recentemente de uma fratura no dedo do pé esquerdo, lesão sofrida no dia 18 de fevereiro, no empate por 2 a 2 contra o Corinthians.

O San Lorenzo não deve ter o técnico Ruben Insua no banco de reservas. O treinador foi expulso no confronto de sua equipe contra o São Paulo, em agosto do de 2023, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa Sul-Americana, no qual a equipe brasileira venceu por 2 a 0 (2 a 1 no agregado).

Ainda, o atacante Adam Bareiro é dúvida. O jogador precisou ser substituído na derrota por 2 a 1 sobre o Boca Juniors, na última rodada do Campeonato Argentino.

No último compromisso entre San Lorenzo e Palmeiras, os palmeirenses levaram a melhor por 1 a 0, em duelo válido pela fase de grupos da Libertadores. Gustavo Scarpa marcou o único gol do jogo.

FICHA TÉCNICA



SAN LORENZO X PALMEIRAS

Local: Estádio Nuevo Gasómetro, em Buenos Aires, na Argentina



Data: 3 de abril de 2024, quarta-feira



Hora: 21h30 (de Brasília)



Árbitro: Jesus Valenzuela (VEN)



Assistentes: Jorge Urrego e Tulio Moreno (VEN)



VAR: Juan Soto (VEN)

SAN LORENZO: Facundo Altamirano; Agustín Giay, Jhohan Romaña, Gastón Campi e Gonzalo Luján; Cristian Ferreira, Iván Leguizamón e Elian Irala; Nahuel Barrios, Malcom Braida e Cristian Tarragona.



Técnico: Fabian Garcia (auxiliar)

PALMEIRAS: Marcelo Lomba, Garcia, Naves, Gustavo Gómez e Vanderlan; Fabinho, Richard Ríos e Jhon Jhon; Breno Lopes, Rony e Lázaro.



Técnico: Abel Ferreira