Raniele diz sonhar com seleção brasileira: 'Já jogo no maior clube do país'

O volante Raniele, do Corinthians, afirmou sonhar com o reconhecimento máximo que um jogador brasileiro pode receber.

O que aconteceu

Sonho com uma convocação para a seleção brasileira, é algo que almejo muito, tenho sonhado todos os dias com isso. Já jogo no maior clube do Brasil, jogar na maior seleção do planeta vai ser algo que vai coroar minha carreira. Depois pode acontecer o que tiver de acontecer, mas esse sonho eu quero realizar Raniele, em entrevista ao Globo Esporte, da TV Globo

Aos 27 anos de idade, Raniele nunca passou pela seleção brasileira, profissional ou de base. O volante disputa a primeira divisão do futebol nacional, com passagens por Bahia, Avaí e Cuiabá antes de chegar ao Corinthians neste ano.

O jogador também abordou o momento mais marcante em sua curta carreira pelo Corinthians. Segundo Raniele, a recepção da torcida em frente ao CT antes do clássico contra o Palmeiras, pelo Campeonato Paulista, em fevereiro, está eternizada em sua memória.

Quando (o ônibus) saiu no portão, foi algo que me deu um ânimo, um gás enorme. Tinha criança no colo do pai cantando, mulher gritando, homem, todo mundo cantando, batendo no ônibus, com bandeira. Naquela chuva, no momento que estávamos, é algo que vai ficar marcado na minha memória. Logo no começo (de sua carreira pelo Corinthians) ter essa recepção, a torcida fazendo isso, é algo muito gratificante Raniele, ao Globo Esporte

Raniele é titular absoluto desde sua chegada ao Corinthians. O volante iniciou 13 das 14 partidas disputadas pelo Alvinegro na temporada, sendo poupado somente na última rodada do Paulistão. Ele ainda não contribuiu diretamente para gol balançando as redes ou com assistência.