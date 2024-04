Prova Ranking Paulista: Pindamonhangaba faz nova dobradinha, desta vez em Barueri

Kleber Ramos e Luciene Silva, ambos da equipe Pindamonhangaba Cycling Team, voltaram a se destacar nas provas do calendário da Federação Paulista de Ciclismo. Após venceram a prova de Abertura Oficial da temporada 2024, em Mogi das Cruzes, eles repetiram a dose neste domingo e ficaram com o lugar mais alto no pódio de Elite da Prova Ranking Paulista de Estrada, em Barueri, que marcou as comemorações dos 75 anos do município.

Matheus Silva

A prova foi realizada em um circuito de 3 km montado na Avenida Exército Brasileiro, no Jardim Silveira. Kleber completou as 31 voltas no traçado, totalizando 93 km, com o tempo de 2h26min44s260, seguido por seu companheiro de equipe, Roberto Pinheiro, com 2h26min44s469, e por Pedro Leme, da Taubaté Cycling Team, com 2h26min44s470.

Já no feminino, que rodou 45 km (15 voltas), Luciene venceu com o tempo de 1h32min24s, seguida por Juliana Anaja, da Lulu Team, com 1h32min25s, e Tatiane Berrocal, da Barbabikes, com 1h32min26s. Ao todo, o evento reuniu mais de 500 atletas, com destaque para a categoria Ciclismo para Todos, exclusiva para os moradores de Barueri e que teve como objetivo incentivar a prática do esporte nos moradores do município.

Luiz Rodrigues

"Tivemos mais um grande evento e com excelente participação. Parabéns a todos que participaram da prova, em especial aos campeões de cada uma das categorias e agradecemos o apoio recebido da Prefeitura", destaca o presidente da Federação Paulista de Ciclismo, José Claudio Facex.

Um domingo de céu azul e bastante calor marcou a Prova Ranking Paulista de Estrada neste domingo em Barueri. A programação começou cedo, com as disputas das categorias de base, vindo depois as demais faixas etárias. Na disputa da Elite feminino, valeu a experiência e grande momento da Luciene Silva, que emplacou mais uma vitória da temporada nas provas do ranking paulista.

"Graças a Deus, começar o ano desta maneira dá um ânimo a mais para seguir forte e firme nos treinamentos para o resto da temporada. Temos um ano bastante agitado e com competições importantes e temos os objetivos traçados", destacou a ciclista.

Matheus Silva

No masculino, a disputa foi bastante acirrada. Tanto assim que a definição aconteceu no sprint e Kleber levou a melhor mais uma vez. Outro grande desafio dos ciclistas foi o calor, que castigou os atletas, especialmente no período da tarde.

O vencedor destacou o começo de ano positivo. "Ano bem produtivo e vencer as duas primeiras etapas é fantástico. Depois de uma boa vitória na prova de abertura, obtida no sprint e com o pelotão compacto, no domingo conseguimos outro feito bastante difícil. Um percurso seletivo, com subida dura e o clima muito seco e quente. Quero agradecer a equipe pelo trabalho, porque sem eles não seria possível", declarou.

A Prova Ranking Paulista de Estrada em comemoração aos 75 anos da cidade de Barueri teve organização e promoção da Federação Paulista de Ciclismo, com apoio da Prefeitura de Barueri.

Resultados

Elite Masculino

1. Kleber Ramos da Silva (Pindamonhangaba Cycling Team),2:26:44.260

2. Roberto Pinheiro (Pindamonhangaba Cycling Team), 2:26:44.469

3. Pedro Leme (Taubaté Cycling Team), 2:26:44.470

4. Edson Brito de Almeida (São Caetano Do Sul), 2:26:49.178

5. Euller Magno Rabelo (Pindamonhangaba Cycling Team), 2:28:41.707

Elite Feminino

1. Luciene Silva (Pindamonhangaba Cycling Team), 1:32:24.681

2. Juliana Anaja (Lulu Team), 1:32:25.274

3.Tatiane Berrocal (Barbabikes), 1:32:26.285

4. Gabriele Lorencini (Veloce), 1:33:42.962

5. Ellen Carvalho (Soul Cycle Santos ), 1:35:08.869