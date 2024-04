Pela Sul-Americana, Corinthians reencontra Racing-URU após 14 anos; relembre

O Corinthians vai reencontrar a equipe do Racing-URU nesta terça-feira após cerca de 14 anos. A bola rola às 21h30 (de Brasília), no Estádio Centenário, em Montevidéu, pela primeira rodada da Copa Sul-Americana.

Corinthians e Racing se enfrentaram pela primeira vez na Copa Libertadores de 2010, na fase de grupos. Na época, o Timão era comandado por Mano Menezes e tinha nomes consagrados no elenco, como Roberto Carlos e Ronaldo. O clube vivia seu centenário e tinha a expectativa de conquistar sua primeira Libertadores na história.

O Timão estreou na competição contra o Racing, em fevereiro, no estádio do Pacaembu. Os uruguaios abriram o placar logo nos primeiros instantes, com Cauteruccio, e os mandantes buscaram a virada com dois gols de Elias, um em cada tempo. Já em reta final de carreira, Ronaldo conseguiu bons lances individuais e foi um dos destaques da partida.

O segundo jogo entre os times naquela edição de Libertadores aconteceu em abril, no estádio Parque Central. O Timão novamente levou a melhor, dessa vez por 2 a 0, com gols de Dentinho e Elias.

Naquela edição, apesar do bom desempenho na fase de grupos, o Corinthians caiu nas oitavas de final, para o Flamengo. Já o Racing-URU, como foi o pior segundo colocado contabilizando todas as chaves, não avançou para o mata-mata.

Dessa vez, as equipes estão na mesmo grupo na Copa Sul-Americana, acompanhados de Argentinos Juniors e Nacional-PAR. Com o maior investimento entre as agremiações da chave, o Corinthians desponta como favorito para ter a melhor campanha nessa fase inicial de torneio.