Palmeiras fecha primeiros meses do ano com superávit de R$ 46,8 milhões

Do UOL, em São Paulo (SP)

O Palmeiras divulgou nesta manhã os balancetes financeiros de janeiro e fevereiro de 2024, e os números mostram um superávit de R$ 46,8 milhões no período.

O que aconteceu

Números foram alavancados pelos valores recebidos em vendas de atletas. O Alviverde recebeu R$ 106,5 milhões, o valor projetado inicialmente era de R$ 50 milhões.

O Palmeiras projetou déficit de quase R$ 16,9 milhões para janeiro e fevereiro. No entanto, a receita do clube em janeiro foi de R$ 128 milhões — valor turbinado pelas vendas — e o déficit não existiu.

Palmeiras diminuiu a dívida por empréstimos em R$ 17 milhões. No último balancete o valor era de R$ 73 milhões, e hoje é de R$ 56 milhões.

Dívida com a Crefisa também caiu. Em janeiro de 2023, o Palmeiras tinha um débito de R$ 69 milhões e atualmente o valor está em R$ 21,4 milhões.

Para 2024, o Palmeiras prevê R$ 880 milhões em receitas e R$ 17 milhões de superávit.

