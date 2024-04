Palmeiras desembarca na Argentina para estreia na Libertadores contra o San Lorenzo

O Palmeiras desembarcou na Argentina nesta terça-feira para duelo contra o San Lorenzo, pela primeira rodada da Copa Libertadores. O técnico Abel Ferreira vai poupar alguns de seus titulares a fim de preservá-los para o jogo da decisão do Campeonato Paulista, no próximo domingo.

Palmeiras e San Lorenzo se enfrentam nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Estádio Nuevo Gasómetro, em Buenos Aires, na Argentina. A equipes estão no Grupo F junto de Independiente de Valle (EQU) e Liverpool (URU).

Entre os jogadores que viajaram estão o zagueiro Luan, o lateral esquerdo Piquerez, o volante Aníbal Moreno e o atacante Flaco López. O meio-campista Rômulo, recém-chegado ao Verdão, viajou com o elenco e tem a chance de fazer sua estreia com a camisa do Verdão.

O zagueiro Gustavo Gómez pode voltar a jogar depois de se recuperar de uma fratura no dedo do pé esquerdo. O jogador esteve no banco de reservas nos últimos dois compromissos do Verdão, mas não entrou em campo.

Clicks da nossa chegada à capital argentina! ?#AvantiPalestra pic.twitter.com/PrVIVxGtML ? SE Palmeiras (@Palmeiras) April 3, 2024

Depois do jogo da Libertadores, o Palmeiras recebe o Santos, no Allianz Parque, às 18 horas do dia 7 de abril. Os comandados de Abel Ferreira tentam reverter o resultado de 1 a 0 sofrido no jogo de ida, na Vila Belmiro, para conquistar a taça.

Na última temporada, o Verdão viveu situação parecida e teve a estreia na Libertadores entre os dois jogos da decisão do Estadual. Na primeira rodada do torneio continental, a equipe foi derrotada por 3 a 1 para o Bolívar, em La Paz. Atual artilheiro do Palmeiras, Flaco López marcou o gol do time paulista.