Palmeiras aciona STJD contra John Textor por citar o clube em manipulação de resultados

O Palmeiras está tomando as providências contra as acusações de John Textor, dono da SAF do Botafogo, que tem envolvido o nome do clube em casos de manipulação de resultados no futebol brasileiro. O time presidido pela presidente Leila Pereira acionou o Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) contra o norte-americano.

A informação foi publicada pelo Uol e confirmada pela Gazeta Esportiva. O Alviverde quer que o STJD impeça Textor de acusar o clube sem apresentar provas, como tem feito ultimamente. O clube aguarda a decisão do Tribunal.

Na última segunda-feira, John Textor disse que tinha "evidências pesadas" e "100% provadas" de que o Verdão vem sendo beneficiado por pelo menos duas temporadas. O Palmeiras rebateu as declarações do cartola botafoguense e considerou isso como uma tentativa de justificar a perda do título do Campeonato Brasileiro de 2023.

Depois disso, o empresário disse que a goleada do Palmeiras por 5 a 0 sobre o São Paulo, pelo Brasileiro 2023, foi manipulada por jogadores do Tricolor, mas também não apresentou provas. Além disso, voltou a citar o jogo entre Palmeiras e Fortaleza, pelo Brasileiro de 2022, quando o Verdão já entrou em campo campeão. Segundo Textor, o jogo foi "manipulado por, pelo menos, quatro jogadores do Fortaleza".

Os clubes outros clubes citados, São Paulo e Fortaleza emitiram nota repudiando as falas do cartola. Anteriormente, o Alviverde se manifestou a respeito das declarações e informou que tomaria as medidas legais cabíveis, nas esferas civil, criminal e esportiva contra o norte-americano.

Já em 2023, após a derrota do Botafogo para o Palmeiras, por 4 a 3, em novembro, no Nilton Santos, o empresário afirmou, em tom de protesto, que sua equipe havia sido "roubada" por conta da expulsão do zagueiro Adryelson, em lance polêmico ocorrido quando o duelo estava 3 a 1 para os cariocas. O Palmeiras conquistou o Brasileiro da última temporada, ultrapassando o time carioca, que liderou o torneio na maior parte da competição.