Jornal: Daniel Alves pediu para Joana Sanz postar foto de mãos dadas

Do UOL, em São Paulo

Daniel Alves pediu para sua esposa, Joana Sanz, publicar uma foto deles de mãos dadas para negar os rumores de crise em seu relacionamento.

O que aconteceu

O brasileiro também queria que a modelo mostrasse publicamente seu apoio. Daniel Alves foi condenado a quatro anos e meio de prisão por estuprar uma mulher em uma boate em Barcelona.

O ex-jogador teve liberdade provisória concedida pela Justiça Espanhola após pagar fiança de um milhão de euros (R$ 5,4 milhões, na cotação de hoje).

Joana teria se encontrado com Daniel Alves depois de o brasileiro ter pago a fiança para ter liberdade, segundo o programa espanhol 'Fiesta'. Ela visitou o ex-lateral na sua casa em Barcelona, no último final de semana.

A modelo havia indicado o término de seu casamento com Daniel, mas reatou posteriormente com ele, em março do ano passado. Ele mencionou "não querer deixar o marido de lado nessa situação tão difícil".

O casal se conheceu em 2015 e se casaram dois anos depois, em Ibiza. Quando o caso de agressão sexual ganhou os holofotes, Joana fez várias postagens em suas redes sociais que falavam sobre "aguentar firme".