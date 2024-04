Hamilton se aconselhou com Serena Williams e Michael Jordan sobre deixar F1

Do UOL, em São Paulo

Lewis Hamilton revelou que buscou conselhos de Serena Williams e Michael Jordan sobre sua permanência na Fórmula 1.

O que aconteceu

Em 2021, o piloto britânico chegou a dizer que não se ver na F1 com mais de 40 anos e conversou com atletas consagrados sobre aposentadoria. Os conselhos buscados por Hamilton giravam entorno do 'pós-carreira'.

"Conversei com tantos atletas incríveis, de Boris Becker a Serena Williams, até mesmo Michael Jordan, que estão aposentados, ou alguns que ainda estão competindo, e o medo do que está por vir [após a carreira no esporte]", disse em entrevista exclusiva à GQ.

Rumores sobre sua aposentadoria ganharam força após a derrota na briga pelo título de 2021, que ele considera ter sido roubado. As conversas com a vencedora de 23 Grand Slams e o hexacampeão da NBA fez Hamilton refletir sobre seu propósito dentro e fora do esporte.

"Muitos deles me disseram: 'Parei muito cedo'. Ou: 'Fiquei tempo demais'. 'Quando acabou, eu não tinha nada planejado'. 'Meu mundo inteiro desmoronou porque toda a minha vida girava em torno desse esporte'", completou.

Apesar disso, Lewis assinou contrato com a Ferrari de 2025 a 2026, quando completará 41 anos.

Às vésperas do GP do Japão, Hamilton soma 335 GPs em seu currículo. O número faz dele o terceiro piloto que mais disputou corridas na F1, atrás apenas de Kimi Raikkonen (350) e Fernando Alonso (381).

"Estou treinando mais do que nunca, mais preparado fisicamente do que nunca. Estou muito animado com o presente, sabendo que nada é prometido além disso. Tenho ideias do que quero fazer na próxima fase. Eu manifesto tudo o que sempre quis fazer, faço isso todo ano: ganhar um campeonato mundial, quebrar recordes, e tenho outros planos para o futuro", finalizou.