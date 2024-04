Fortaleza repudia acusações de John Textor e promete tomar medidas cabíveis

Na madrugada desta terça-feira, o Fortaleza se pronunciou sobre as acusações de John Textor de que atletas do clube estariam envolvidos em esquemas de manipulação de resultados a favor do Palmeiras. O Leão repudiou fortemente as alegações do dono da SAF do Botafogo e também garantiu que irá tomar as medidas judiciais cabíveis. Confira a nota oficial:

"O Fortaleza repudia de forma veemente as absurdas e infundadas declarações do Sr. John Textor, dono da SAF do Botafogo, que acusa atletas do tricolor de estarem envolvidos em esquema de manipulação de resultados.

As afirmações, proferidas sem a apresentação de quaisquer provas, maculam a reputação de nossa instituição centenária e geram graves danos de imagem do clube. O Fortaleza tomará todas as medidas judiciais cabíveis."

O Fortaleza tomará todas as medidas judiciais cabíveis. ? Fortaleza Esporte Clube ? (@FortalezaEC) April 2, 2024

Textor alega ter "evidências pesadas" de que o Palmeiras vem sendo beneficiado pela arbitragem há, pelo menos, duas temporadas. Porém, até o momento, o norte-americano não apresentou nenhuma prova concreta.

Como um dos jogos que sofreu manipulação, Textor citou a vitória do Palmeiras por 4 a 0 sobre o Fortaleza, construída com gols de Endrick, Rony (2) e Dudu, pela 35ª rodada do Brasileiro 2022, no Allianz Parque. Segundo o norte-americano, o jogo foi "manipulado por, pelo menos, quatro jogadores do Fortaleza". Além disso, de forma equivocada, o empresário diz que o resultado "ajudou a garantir" o título, mas o Alviverde já entrou em campo como campeão após o tropeço do Inter contra o América-MG. Confira a alegação de Textor:

"Palmeiras x Fortaleza (2 de novembro de 2022), vitória do Palmeiras por 4 a 0, que ajudou a garantir o campeonato Brasileirão de 2022 para o Palmeiras, foi MANIPULADA.

A CBF (e autoridades judiciais no Brasil) recebeu notificação por dois e-mails separados durante a tarde de 16 de maio de 2023, alertando tais autoridades sobre a óbvia manipulação do jogo que alterou o resultado do jogo acima, alterando assim o resultado do próprio Brasileirão de 2022.

O jogo Palmeiras x Fortaleza de novembro de 2022 foi, segundo grandes especialistas e inteligência artificial, manipulado por pelo menos quatro jogadores do Fortaleza. Vários outros jogadores exibiram desvios anormais em situações chaves de marcação de gols, embora apenas quatro jogadores tenham ultrapassado os limites que estabeleceriam provas claras e convincentes de manipulação do jogo. Deve ficar claro que as provas não estabelecem o motivo, nem sugerem que qualquer clube ou qualquer parte tenha sido responsável pela manipulação, para além dos jogadores específicos identificados."

Além do Fortaleza, o dono da SAF do Botafogo também disse que o Choque-Rei pelo Brasileiro 2023 foi manipulado por jogadores do São Paulo. Na ocasião, o Palmeiras venceu o Tricolor Paulista por 5 a 0, no Allianz Parque, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. O São Paulo já se manifestou sobre a acusação e repudiou as alegações de Textor.