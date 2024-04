Libertadores: Fase de grupos começa com Fla e Grêmio; saiba tudo do torneio

Do UOL, em São Paulo

A fase de grupos da Libertadores começa hoje (2). Cinco jogos abrem a competição nesta noite, outros seis serão disputados amanhã, e a primeira rodada termina quinta-feira, com cinco duelos.

Dois brasileiros em campo

O Flamengo fará um dos jogos de abertura. O Rubro-Negro vai enfrentar o Millonarios, na Colômbia, às 19h (de Brasília).

O Grêmio também joga hoje. O Tricolor Gaúcho visita o The Strongest, na Bolívia, às 21h.

Os outros três jogos de hoje serão: Cobresal (CHI) x Barcelona (EQU), Deportivo Táchira (VEN) x River Plate (ARG) e Universitario (PER) x LDU (EQU).

O Brasil tem outros cinco representantes na Libertadores. Botafogo, Fluminense e Palmeiras estreiam amanhã. Já Atlético-MG e São Paulo entram em campo na quinta-feira.

Veja os jogos da 1ª rodada e onde assistir

Terça-feira (02/04)

Millonarios (COL) x Flamengo - 19h - ESPN e Star+

Cobresal (CHI) x Barcelona (EQU) - 19h - Paramount+

The Strongest (BOL) x Grêmio - 21h - Paramount+

Deportivo Táchira (VEN) x River Plate (ARG) - 21h30 - Paramount+

Universitario (PER) x LDU (EQU) - 23h - ESPN e Star+

Quarta-feira (03/04)

Botafogo x Junior Barranquilla (COL) - 19h - ESPN e Star+

Huachipato (CHI) x Estudiantes (ARG) - 19h - Paramount+

Nacional (URU) x Libertad (PAR) - 19h - Paramount+

Colo-Colo (CHI) x Cerro Porteño (PAR) - 21h - ESPN e Star+

Alianza Lima (PER) x Fluminense - 21h30 - Paramount+ e Globo

San Lorenzo (ARG) x Palmeiras - 21h30 - ESPN, Star+ e Globo

Quinta-feira (04/04)

Caracas (VEN) x Atlético-MG - 19h - ESPN e Star+

Rosario Central (ARG) x Peñarol (URU) - 19h - ESPN e Star+

Liverpool (URU) x Independiente del Valle (EQU) - 21h - Paramount+

Palestino (CHI) x Bolívar (BOL) - 21h - ESPN e Star+

Talleres (ARG) x São Paulo - 21h - Paramount+

Veja como estão os grupos

Grupo A

Fluminense

Cerro Porteño (PAR)

Alianza Lima (PER)

Colo-Colo (CHI)

Grupo B

São Paulo

Barcelona (EQU)

Talleres (ARG)

Cobresal (CHI)

Grupo C

Grêmio

Estudiantes (ARG)

The Strongest (BOL)

Huachipato (CHI)

Grupo D

LDU (EQU)

Junior Barranquilla (COL)

Universitario (PER)

Botafogo

Grupo E

Flamengo

Bolívar (BOL)

Millonarios (COL)

Palestino (CHI)

Grupo F

Palmeiras

Independiente del Valle (EQU)

San Lorenzo (ARG)

Liverpool (URU)

Grupo G

Peñarol (URU)

Atlético-MG

Rosario Central (ARG)

Caracas (VEN)

Grupo H

River Plate (ARG)

Libertad (PAR)

Deportivo Táchira (VEN)

Nacional (URU)

Formato de disputa e datas

Cada equipe fará seis jogos na fase de grupos, dois contra cada adversário da chave em sistema de turno e returno. As duas melhores colocadas de cada grupo avançam às oitavas de final. O terceiro colocado vai para a Sul-Americana.

Os jogos da fase de grupos estão previstos para serem disputados entre hoje (2) e o dia 30 de maio.

Em todas as etapas de mata-mata, os confrontos serão disputados em ida e volta, com exceção da final. O critério de gols fora de casa não é mais aplicado.

As oitavas de final estão previstas para serem disputadas entre 14 e 21 de agosto. Os jogos das quartas de final devem acontecer entre 18 e 25 de setembro. As semifinais estão previstas para ocorrerem entre 23 e 30 de outubro. A final será disputada no dia 30 de novembro, em Buenos Aires, mas ainda sem estádio definido.

Premiação