Ex-São Paulo, Pato curte a família e diz não ter pressa para decidir futuro da carreira

Na tarde desta terça-feira, Alexandre Pato marcou presença no evento da lançamento do Roland-Garros Junior Series, realizado no Parque Ibirapuera. O atacante, que está sem clube desde que deixou o São Paulo no fim do ano passado, declarou que deseja voltar a atuar, mas no momento certo.

"Tenho ainda pensado no futebol. Como eu falei aqui, tem que ser uma coisa de Deus e não minha, porque as vezes a gente confunde com ego. Estou deixando o tempo levar, escutando algumas propostas. Vou esperar não só esse mercado, mas como eu estou livre, você consegue entrar em alguns clubes. Na Europa a janela abre no meio do ano também, então eu vou aguardar esse momento. Quero curtir bem a minha família. Na hora que for o momento certo, eu vou voltar", disse o jogador na zona mista.

Pato revelou que, durante este período longe dos gramados, tem aproveitado momentos com a família que antes não conseguia experienciar por conta da falta de tempo. Cuidando do filho recém-nascido, o atleta contou que conheceu um "novo lado" do futebol.

"Tenho aproveitado muito a família e me dedicado muito. Dou banho, coloco para arrotar... faço tudo que a mãe costuma fazer, mas estou nessa função. É maravilhoso, não trocaria por nada. Se aparecer algum clube eu vou entrar, mas estou curtindo muito essa parte familiar, e o tênis. Treino muito também. Futebol é passageiro, mas esse momento com a minha família eu nunca vou esquecer", concluiu o centroavante.

Pato está sem clube desde que deixou o São Paulo no fim do ano passado. Sua terceira e última passagem pelo Tricolor foi apagada - o atleta foi contratado em maio após se recuperar de uma grave lesão no joelho direito.

Contudo, mesmo recuperado do problema, ganhou poucas chances na equipe, à época comandada por Dorival Júnior. Sofreu novamente com questões físicas e acabou preterido por outros atacantes, como Juan, Erison e David quando Calleri se machucou.

Pato encerrou sua terceira passagem pelo clube do Morumbi com apenas dez partidas disputadas, sendo apenas uma como titular, e dois gols marcados. O jogador deixou o time paulista de graça no fim do ano passado e ainda não voltou a jogar. A última vez que entrou em campo foi no final de setembro, quando atuou por sete minutos na derrota do São Paulo contra o Fortaleza, pelo Brasileirão.

Ainda em dezembro de 2023, alguns veículos publicaram a informação de que a Portuguesa estaria interessada em contar com os serviços do jogador. No entanto, em nota oficial, a Lusa negou ter procurado o centroavante. Agora, fica a cargo de Pato decidir quando - e não mais se - voltará ao futebol.