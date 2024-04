Em clássico londrino, West Ham e Tottenham empatam pelo Inglês

Nesta terça-feira, o West Ham recebeu o Tottenham, pela 31ª rodada do Campeonato Inglês. O clássico londrino, marcado pela 400ª exibição do capitão Heung-Min Son no visitante, terminou com empate por 1 a 1.

Com esse resultado, o West Ham chega aos 45 pontos, ultrapassa o Newcastle e alcança a sétima posição. Já o Tottenham segue no quinto lugar com 57 pontos e perde a chance de encostar no G4.

Pela 32ª rodada da Premier League, o West Ham visita o Wolverhampton, neste sábado. O Tottenham, por sua vez, recebe o Nottingham Forest, no domingo.

O Tottenham abriu o placar logo aos cinco minutos do primeiro tempo, depois de boa jogada pela esquerda. Timo Werner cruzou rasteiro e Brennan Johnson empurrou para o gol.

O empate do West Ham veio aos 19 minutos da etapa inicial, quando o zagueiro Zouma subiu mais que todo mundo e completou o escanteio batido por Bowen.

Veja outros resultados desta terça pela Premier League:







Nottingham Forest 3 x 1 Fulham



Newcastle 1 x 1 Everton



Bournemouth 1 x 0 Crystal Palace



Burnley 1 x 1 Wolverhampton