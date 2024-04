'É o BolsoTextor. Parece o hacker das urnas eletrônicas', detona Mattos

O colunista Rodrigo Mattos criticou no Cartão Vermelho mais uma acusação sem provas de John Textor, dono da SAF do Botafogo, de manipulação de resultados no Brasileirão. Segundo Mattos, o discurso do empresário norte-americano lembra as tentativas de difamar as urnas eletrônicas nas eleições no Brasil.

'John Textor tem muita manifestação e zero prova': "Já não é a primeira manifestação do Textor, já ouvimos isso algumas vezes e é muita manifestação e zero prova até agora. O que a gente viu de novidade foi que ele soltou um texto explicando da onde ele tirou que dois jogos foram manipulados, São Paulo e Palmeiras e Fortaleza e Palmeiras, um de 2022 e outro de 2023, e ele deixou claro que ele tirou isso de um relatório de inteligência artificial mais especialistas. Quem fez esse relatório? Uma empresa chamada 'Good Game'. Ela trabalha para alguém? Eu entrei no site e não, não tem nenhuma entidade internacional com quem a 'Good Game' trabalha. Assim mesmo, eles dizem que tem o sistema de AI que consegue comprovar com 99% que um jogo foi manipulado só olhando o movimento dos jogadores. É brincadeira".

'É o BolsoTextor! Parece o hacker das urnas eletrônicas': "Sabe o que está parecendo isso? Urnas eletrônicas do Bolsonaro, é o BolsoTextor! Ele começa a criar um monte de coisa para criar uma percepção de corrupção sem ter nada de substancial, está parecendo o relatório do hacker das urnas eletrônicas. É uma aberração ele colocar isso como conclusivo de alguma coisa. A gente tem que acabar com essa história de esperar as provas dele, ele já deixou claro o que ele tem, que é esse relatório de inteligência artificial com especialistas, que não é suficiente para dizer que um jogo é manipulado. Ponto".

'Já ficou claro que Textor não tem nada de substancial': "Ele está criando um monte de percepções em cima de algo que não é substancial. Parece, de fato, o que foi feito em relação às urnas eletrônicas na eleição. É muito parecido o modus operandi. Ele se aproveita do sentimento de uma torcida que está justamente frustrada, porque o Botafogo perdeu o título daquele jeito, e ele vai inflamando esse sentimento. Já ficou claro que não tem nada de substancial".

