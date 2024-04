Del Potro vê tênis sul-americano com "poucas oportunidades" e relembra grandes conquistas na carreira

Na tarde desta terça-feira, o ex-tenista Juan Martín del Potro foi um dos protagonista do evento que deu o pontapé inicial no Roland Garros Junior Series. A ativação, que também contou com as presenças de Alexandre Pato e Fernando Meligeni, foi realizada nas quadras de tênis do Parque Ibirapuera, em São Paulo.

'Delpo', como é conhecido, infelizmente não pôde participar dos desafios por uma lesão, mas foi uma atração para os fãs do esporte mesmo fora da quadra. Em bate-papo na zona mista, o argentino analisou o cenário do tênis sul-americano e falou das dificuldades que os atletas passam por conta da infraestrutura fornecida.

"Acredito que o tênis sul-americano está bem, mas poderia estar muito melhor. Mas na América do Sul tudo é muito difícil. As oportunidades são poucas, a infraestrutura não é a mesma da Europa. Temos jovens muito bons. Há brasileiros, argentinos, colombianos, muitos jogadores bons. Penso que nos próximos anos podem estar em um grande nível", afirmou o ex-jogador.

Del Potro também relembrou os grandes momentos que viveu na carreira. Campeão do US Open em 2009 vencendo grandes nomes do tênis, como Nadal e Federer, o ex-atleta valorizou a época em que atuou e falou do privilégio em ter dividido os holofotes com tais nomes.

"É algo muito lindo, tenho muito orgulho de compartilhar minha carreira com eles e poder ganhar deles em várias partidas. Para mim, sempre falo que, para jogar, essa é a melhor época do tênis. Fui um privilegiado de poder compartilhar momentos dentro e fora das quadras com eles. Sempre vai ficar no meu coração", comentou o ex-tenista.

Ainda deu tempo de del Potro conversar um pouco sobre futebol, outro esporte presente nas atividades desta terça-feira. Torcedor declarado do Boca Juniors, o ex-atleta pediu para que o clube vá em busca de títulos nesta temporada e espera assistir à equipe levantar a taça da Copa Sul-Americana.

"Espero que sim (sobre conquistar a Sula). O ano passado foi muito duro, perder a final da Libertadores... este ano penso que podemos fazer melhor. Sempre gostamos e queremos sair campeões em cima dos outros times, é essa a expectativa", finalizou o ex-tenista.

Juan Martín del Potro se aposentou das quadras em fevereiro de 2022. Além de ter conquistado o US Open, o argentino deixou seu nome na história do tênis ao ter sido o número 3 do mundo em 2018 e ter levado seu país ao título da Copa Davis em 2016, deixando Nadal e Djokovic para trás na campanha.

O Roland Garros Junior Series terá início nesta quarta-feira e vai até este domingo (07). O torneio será realizado na Sociedade Harmonia de Tênis, clube localizado no bairro do Jardins, também na Capital paulista, e dará vagas para a chave principal da categoria juvenil de Roland Garros.