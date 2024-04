Sul-Americana começa hoje para os brasileiros; saiba tudo sobre o torneio

A fase de grupos da Sul-Americana começa hoje e conta com as estreias de Corinthians, Inter e Athletico. O UOL detalha abaixo os jogos da primeira rodada e tudo o que você precisa saber sobre o torneio continental.

Jogos dos brasileiros e onde assistir

Terça

19h: Belgrano x Inter -- Paramount+ (Grupo C)

-- Paramount+ (Grupo C) 21h30: Racing-URU x Corinthians -- SBT e Paramount+ (Grupo F)

-- SBT e Paramount+ (Grupo F) 21h30: Sportivo Ameliano x Athletico -- ESPN e Star+ (Grupo E)

Quarta

19h: Cuiabá x Lanús -- Paramount+ (Grupo G)

x Lanús -- Paramount+ (Grupo G) 21h: Bragantino x Coquimbo -- Star+ (Grupo H)

x Coquimbo -- Star+ (Grupo H) 21h: Sportivo Trinidense x Fortaleza: ESPN e Star+ (Grupo D)

Quinta

21h: Universidad Católica-EQU x Cruzeiro: ESPN e Star+ (Grupo B)

Os grupos

Grupo A

Defensa y Justicia (ARG)

Independiente Medellín (COL)

Universidad César Vallejo (PER)

Always Ready (BOL)

Grupo B

Cruzeiro

Unión La Calera (CHI)

Universidad Católica (EQU)

Alianza FC (COL)

Grupo C

Internacional

Delfín (EQU)

Belgrano (ARG)

Real Tomayapo (BOL)

Grupo D

Boca Juniors (ARG)

Fortaleza

Nacional Potosí (BOL)

Sportivo Trinidense (PAR)

Grupo E

Athletico-PR

Danubio (URU)

Sportivo Ameliano (PAR)

Rayo Zuliano (VEN)

Grupo F

Corinthians

Argentinos Juniors (ARG)

Racing Montevideo (URU)

Nacional (PAR)

Grupo G

Lanús

Metropolitanos (VEN)

Cuiabá

Deportivo Garcilaso (PER)

Grupo H

Racing (ARG)

Coquimbo Unido (CHI)

Sportivo Luqueño (PAR)

Red Bull Bragantino

Sistema de disputa

A Sul-Americana começou no início de março com os jogos eliminatórios da primeira fase, que não contou com brasileiros. Foram 16 partidas únicas de mata entre times do mesmo país para definir os últimos participantes da fase de grupos, que se juntaram aos já classificados diretamente — via campeonatos nacionais ou derrota na terceira fase da pré-Libertadores.

Na fase de grupos, 32 equipes estão divididas em oito chaves com quatro integrantes cada uma. A composição foi definida por sorteio, e um grupo não podia conter dois clubes do mesmo país. Os times da mesma chave se enfrentam duas vezes, uma como mandante e outra como visitante, totalizando seis rodadas na fase de grupos, com término no final de maio.

São sete representantes brasileiros: Athletico, Corinthians, Cruzeiro, Cuiabá, Fortaleza, Inter e Red Bull Bragantino. O times do Brasil entraram direto nesta fase, assim como os da Argentina.

Mata-mata

Taça da Sul-Americana; troféu foi exibido antes de Fortaleza x LDU Imagem: Marcelo Endelli/Getty Images

O primeiro colocado de cada grupo se classifica às oitavas. Os confrontos estão marcados para a semanas dos dias 14 e 21 de agosto.

Já os segundos colocados avançam para os playoffs. Eles duelarão, em partidas de ida e volta, com os oito clubes que terminarem na terceira colocação de cada grupo da Libertadores. O melhor 2º colocado da fase de grupos da Sul-Americana encara o pior 3º colocado da Libertadores, e assim por diante. Os vencedores completam os confrontos das oitavas.

Os jogos das oitavas serão os últimos que passarão por sorteio. A partir das quartas, os duelos são definidos pelas posições no chaveamento, com o modelo de ida e de volta mantido. As partidas da quartas serão realizadas nas semanas de 18 e 25 de setembro, enquanto as da semi, nas semanas de 23 e 20 de outubro.

Só a final será disputada em jogo único. A grande decisão ocorrerá no final de novembro, com sede ainda indefinida.

Premiação

Cada vitória na fase de grupos vale R$ 553 mil (110 mil dólares). A simples participação rende 4,5 milhões (900 mil dólares)

Já a classificação ao mata-mata representa R$ 3 milhões aos cofres. O bônus aumenta R$ 500 mil em caso de avanço às quartas e à semi, respectivamente.

O prêmio ao campeão será de R$ 30 milhões (6 milhões de dólares). Já o vice ficará com "apenas" R$ 10 milhões (2 milhões de dólares)