Corinthians: António inverte a lógica e faz concorrência no ataque aumentar

Do UOL, em Santos

O técnico António Oliveira mudou o ataque do Corinthians e viu a concorrência pela titularidade aumentar.

O que aconteceu

António Oliveira entende que Yuri Alberto tem de ser um ponta, e Romero pode render mais como centroavante.

O entendimento do treinador português é diferente dos outros profissionais da história recente do Timão, que escalavam Yuri de 9 e Romero pelo lado, até pela diferença de altura (1,82 x 1,75 m).

As mudanças de António aumentaram as opções e a concorrência. Os dois se sentem confortáveis nas "novas" funções.

São três vagas no ataque para quatro atletas, e Romero é quem deve sair perdendo.

A tendência é que o Corinthians enfrente o Racing-URU, hoje, às 21h30 (de Brasília), pela Sul-Americana, com Wesley, Yuri Alberto e Pedro Raul no ataque. Romero iniciaria entre os reservas.

Essa foi a formação utilizada na vitória por 3 a 0 no amistoso contra o Londrina. Romero sai do banco, entrou como centroavante e fez dois gols no fim.

O Corinthians foi eliminado ainda na primeira fase do Paulistão e teve tempo para testar essas e outras alternativas. A expectativa é por um bom desempenho no Estádio Centenário pela estreia na Sul-Americana.