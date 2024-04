Patrocinador usa IA para reproduzir voz de Cartola em vídeo de adeus ao Flu

Do UOL, no Rio de Janeiro (RJ)

A Betano fez um vídeo para selar a despedida da parceria com o Fluminense. A campanha é embalada pela voz de Cartola, ilustre torcedor do Tricolor que morreu em 1980.

Como foi feito

Para ter a voz de Cartola, foi utilizado um software de Inteligência Artificial. Foram analisadas e selecionadas horas de entrevistas e centenas de músicas do sambista (veja o vídeo abaixo).

A iniciativa foi idealizada com apoio e autorização da família do artista para os seus direitos autorais. A ideia de usar a voz do compositor foi desenvolvida em parceria com o estúdio Comando S Áudio e as produtoras de filme Joint e LUKTHIS Studio.

"Nos últimos anos, Betano e Fluminense viveram uma parceria histórica dentro de campo. E, para marcar esse momento, convocamos o Cartola, uma das vozes mais icônicas da história tricolor. Tendo como referência uma canção que se tornou símbolo para a torcida", disse Rodrigo Jatene, CCO da Wieden+Kennedy América Latina

A campanha

O filme retrata as conquistas do clube das Laranjeiras entre 2021 a 2024. Este foi o período em que a empresa foi a patrocinadora master do time.

O vídeo tem também a canção "Tá Escrito", composição de Xande de Pilares, Carlinhos Madureira e Gilson Bernini. Ela se tornou uma espécie de hino da conquista da Libertadores do ano passado.

Com a Betano como patrocinadora, o Fluminense foi campeão da Libertadores, da Recopa e do Carioca. A campanha para a despedida foi batizada de "Fizemos História".

"Esta campanha é a nossa forma de eternizar a parceria com o Fluminense. Tudo foi cuidadosamente pensado para homenagear o clube e celebrar a trajetória do Flu e a parceria da Betano ao longo de anos tão felizes. O projeto retrata momentos históricos que prometem emocionar o público e os apaixonados pelo time carioca", destaca a Betano operada pelo grupo Kaizen Gaming.

"Nós agradecemos à Betano pela parceria nesses quase quatro anos e desejamos sorte em sua trajetória. O Fluminense vai estar sempre de portas abertas para a empresa, que participou desse período de grandes conquistas", declara Mário Bittencourt, Presidente do Fluminense.