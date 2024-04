Com um a mais, Flamengo cede empate ao Millonarios na estreia da Libertadores

Nesta terça-feira, o Flamengo empatou com o Millonarios na estreia pelo Grupo E da Libertadores. O time teve a chance de sair de Bogotá com os três pontos, mas cedeu a igualdade aos donos da casa tendo um jogador a mais.

Os gols da partida aconteceram no segundo tempo. O Flamengo abriu o placar com Pedro, mas o Millonarios arrancou o empate, com Ruiz.

Na próxima rodada, o clube carioca recebe o Palestino-CHI, no dia 10 de abril, no Maracanã. No dia seguinte, o Millonarios viaja para enfrentar o Bolívar-BOL, em La Paz.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Flamengo (@flamengo)

O jogo

O Millonarios tentou ter a posse de bola no começo, mas viu o Flamengo quase abrir o placar aos cinco minutos. Viña chegou de surpresa na área, recebeu passe de Bruno Henrique, mas mandou longe do gol.

Os donos da casa seguiam com a postura ofensiva, mas pouco incomodavam a zaga rubro-negra. Já os cariocas quase marcaram aos 12 minutos, com Bruno Henrique. O atacante chutou para boa defesa do goleiro Montero.

O Millonarios assustou somente aos 22 minutos. Castro aproveitou cruzamento e cabeceou perto do gol de Rossi. Depois, foi a vez de Cataño cabecear perto da trave. Os donos da casa passaram a dominar o confronto e quase abriram o placar aos 37, em novo cabeceio de Castro. Desta vez, a bola foi na trave.

Nos minutos finais, os colombianos criaram nova chance com Giordana, que parou em defesa de Rossi. O Flamengo pouco fez no setor ofensivo no restante do tempo e segurou a igualdade até o intervalo.

No segundo tempo, o Flamengo melhorou e conseguiu impedir os avanços do Millonarios. Os rubro-negros aumentaram ao ritmo e chegaram ao gol aos 18 minutos. Arrascaeta foi lançado na área e foi empurrado por Vásquez, que foi expulso pela penalidade. Pedro cobrou com categoria, sem chance para o goleiro.

O Millonarios não se intimidou com o revés e a desvantagem numérica em campo. Os colombianos foram em busca do empate e acabaram marcando aos 34 minutos. Ruiz recebeu cruzamento rasteiro na área e mandou para a rede.

Na parte final, o Flamengo voltou a ser ofensivo. No entanto, o Millonarios soube segurar a pressão dos rubro-negros para manter a igualdade com um a menos.

FICHA TÉCNICA

MILLONARIOS-COL 1 X 1 FLAMENGO-BRA

Local: Estadio Nemesio Camacho - El Campín, em Bogotá (COL)

Data: Terça-feira, 2 de abril de 2024

Horário: 19h00 (horário de Brasília)

Árbitro: Darío Herrera (ARG)

Assistentes: Ezequiel Braslovsky (ARG) e Facundo Rodriguez (ARG)

VAR: Silvio Trucco (ARG)

Cartões amarelos: Leonardo Castro (Millonarios); Luiz Araújo (Flamengo)

Cartão vermelho: Vásquez (Millonarios)

GOLS

MILLONARIOS: Ruiz, aos 34min do segundo tempo

FLAMENGO: Pedro, aos 18min do segundo tempo

MILLONARIOS: Alvaro Montero, Delvin Alfonzo, Moreno Paz, Juan Pablo Vargas e Jhoan Hernández; Larry Vásquez, David Silva (Castro), Daniel Giraldo e Daniel Cataño (Ruiz); Leonardo Castro (Pereira) e Santiago Giordana (Rivaldo)

Técnico: Alberto Gamero

FLAMENGO: Rossi, Varela (Evertton), Fabrício Bruno, David Luiz e Viña (Ayrton Lucas); Erick Pulgar, Igor Jesus (Allan) e Arrascaeta; Bruno Henrique, Everton Cebolinha e Pedro (Luiz Araújo)

Técnico: Tite