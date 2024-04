Com retorno de Félix Torres, Corinthians está pronto para enfrentar Racing-URU; veja escalações

O Corinthians está definido para enfrentar o Racing-URU pela primeira rodada da Copa Sul-Americana, em Montevidéu. Para o duelo desta terça-feira, o time tem o retorno do zagueiro Félix Torres, que defendeu a seleção do Equador na última data Fifa. Cacá, que atuou no amistoso diante do Londrina, volta para o banco de reservas.

O Timão está escalado por António Oliveira com: Cássio; Fagner, Félix Torres, Gustavo Henrique e Hugo; Raniele, Breno Bidon e Rodrigo Garro; Wesley, Yuri Alberto e Pedro Raul.

Para o duelo contra os uruguaios, o Alvinegro tem alguns desfalques. O volante Maycon está com lesão na coxa direita, o lateral esquerdo Diego Palacios se encontra em estágio de transição após artroscopia no joelho e o meia Igor Coronado adquiriu dengue. Fausto Vera, por sua vez, se recuperou de dores no pé e volta a ficar à disposição da comissão técnica.

Já o Racing do técnico Eduardo Spinel está escalado com: Renzo Bacchia; Guillermo Cotugno, Hugo Magallanes, Lucas Monzón e Martín Ferreira; Lucas Rodríguez, José Varela, Erik de los Santos e Urretaviscaya; Tomas Veron Lupi e Dylan Nandin.

A bola rola às 21h30 (de Brasília) no Estádio Centenário.