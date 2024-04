Com 7 representantes, Brasil busca confirmar favoritismo na Sul-Americana 2024

Os times brasileiros chegam, mais uma vez, como os maiores favoritos para saírem campeões da Copa Sul-Americana. Na edição de 2024, sete times representarão o Brasil na competição internacional, são eles: Athletico-PR, Corinthians, Cruzeiro, Cuiabá, Internacional, Fortaleza e RB Bragantino.

No ano passado, o Corinthians chegou longe na competição, mas acabou caindo para o Fortaleza na semifinal. O time campeão da Libertadores em 2012 busca o primeiro título de Sul-Americana em sua história.

O Timão estreará na edição de 2024 nesta terça-feira, contra o Racing, do Uruguai. Para este jogo, a equipe terá alguns desfalques importantes, como o volante Maycon, que vem fazendo grande temporada, o lateral esquerdo Diego Palacios e o recém contratado Igor Coronado, que está com dengue.

Outro time que estreia nesta terça-feira é o Internacional. A equipe de Porto Alegre começa sua jornada rumo ao bicampeonato diante do Belgrano, da Argentina, fora de casa. A primeira conquista aconteceu em 2008, de forma invicta, ao bater o Estudiantes na grande decisão.

O Colorado chega para o duelo sob pressão, já que acabou sendo eliminado para o Juventude nas semifinais do Campeonato Gaúcho. Apesar disso, o Inter é um dos grandes favoritos para vencer o torneio por conta do alto investimento realizado nesta temporada, contratando nomes como Borré, Alário, Thiago Maia, entre outros.

O Athletico-PR é o terceiro e último brasileiro que estreará na Sul-Americana nesta terça. A equipe que recentemente anunciou a contratação de Cuca jogará contra o Sportivo Ameliano, do Paraguai, também fora de casa. O time chega embalado e segue com 100% de aproveitamento desde a chegada do novo treinador, somando quatro vitórias nos últimos quatro jogos.

Campeão nos anos de 2018 e 2021, o Furacão busca a terceira conquista para se isolar como o maior vencedor do torneio continental. Atualmente, a equipe divide o posto com: Boca Juniors (Argentina), Independiente (Argentina), Independiente del Valle (Equador) e LDU Quito (Equador).

?? Os donos da #GrandeConquista! Quem será o próximo campeão da CONMEBOL #Sudamericana? ? pic.twitter.com/cIuHneZGzI ? CONMEBOL Sudamericana (@SudamericanaBR) April 1, 2024

Na quarta-feira, o RB Bragantino estreará diante do Coquimbo Unido, do Chile, no Nabizão. A equipe paulista vem de resultados negativos no último mês. Primeiramente ao ser eliminado para o Botafogo na terceira fase da Libertadores, e depois por perder para o Santos na semifinal do Campeonato Paulista.

O zagueiro Léo Ortiz, que era um dos principais jogadores do elenco, se transferiu ao Flamengo e é a grande perda do time. A equipe comandada por Pedro Caixinha busca seu primeiro título do torneio. Apesar de ser finalista em 2021, eles acabaram sendo derrotados para o Athletico-PR, por 1 a 0.

O Fortaleza chega à Sul-Americana de 2024 com um gosto amargo, já que perderam a decisão de 2023 para a LDU de Quito. Na ocasião, os brasileiros até saíram na frente do placar, mas cederam o empate por 1 a 1 e acabaram derrotados na decisão por pênaltis.

A estreia do time nordestino será na quarta-feira, contra o Sportivo Trinidense, do Paraguai, longe de seu torcedor.

Quem também entra em campo na quarta é o Cuiabá, que terá um dos duelos mais complicados da rodada e receberá o Lanús, da Argentina, na Arena Pantanal.

A equipe Mato-Grossense volta à competição após dois anos e busca avançar para a fase eliminatória pela primeira vez desde que iniciou o atual regulamento. Em 2022, a equipe ficou na terceira colocação em um grupo que possuía Melgar (Peru), Racing (Argentina) e River Plate (Uruguai).

Após um hiato de quatro anos fora das competições internacionais, o Cruzeiro estreará na Sul-Americana contra o Universidad Católica, do Equador, apenas na próxima quinta-feira, fora de casa.

A última vez que o Cabulo participou de um torneio internacional foi em 2019. Na oportunidade, a equipe fez boa campanha na fase de grupos da Libertadores, mas acabou caindo para o River Plate, nos pênaltis, nas oitavas de final. No final daquele mesmo ano, a equipe terminaria rebaixada para a Série B do Campeonato Brasileiro pela primeira vez em sua história.

Ameaça aos brasileiros

Apesar de serem os grandes favoritos, os times brasileiros têm motivos para se preocuparem. Isso porque a Argentina também vem forte e conta com times super tradicionais do continente.

Boca Juniors, Racing, Argentinos Juniors e Lanús são algumas das equipes que podem ameaçar o título brasileiro. Destes, os três primeiros possuem título da Libertadores. O Lanús, por sua vez, venceu a Sul-Americana em 2013.

O Boca Juniors ficou fora da Libertadores de 2024, entretanto, foi finalista da "Glória Eterna" em 2023. Além disso, a equipe conta com uma dupla de atacantes muito bem entrosada: Cavani, que conta com passagens por grandes clubes europeus, e Merentiel, ex-jogador do Palmeiras.