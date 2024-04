Casares diz que São Paulo vai ao STJD e pede para Textor apresentar provas de manipulação de resultados

Na tarde desta terça-feira, o presidente do São Paulo, Júlio Casares, se manifestou a respeito das acusações de manipulação de resultados de John Textor. O dono da SAF do Botafogo acusou cinco jogadores do Tricolor de terem contribuído para a derrota por 5 a 0 contra o Palmeiras, pela 29ª rodada do Brasileirão 2023.

O mandatário disse que, diante das "declarações insensatas" do norte-americanao, o Tricolor entrará no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD).

"O São Paulo tomará e está tomando medidas práticas e objetivas junto ao STJD, junto à esfera civil e a criminal. É lamentável que instituições importantes do nosso futebol sejam atingidas por um ato impensado, irresponsável e sem nenhuma conotação ao Botafogo", disse.

Depois, Casares pediu para Textor provar as acusações e garantiu que o empresário terá a oportunidade de "esclarecer o que ele falou".

"Portanto, a nossa admiração é tamanha e representando essa nação de 22 milhões de torcedores, eu quero deixar claro que nada vai ficar escondido. O São Paulo quer esclarecimento. Ele terá a oportunidade de esclarecer o que ele falou, o que ele afirmou", afirmou.

"Se são questões subjetivas, que ele se retrate, se são objetivas que ele demonstre a veracidade do que ele falou, mas nada preliminarmente", completou.

No fim do comunicado, Casares falou que Textor agora vai começar a entender o significado do São Paulo no cenário do futebol brasileiro.

"Estamos aqui para defender atletas, funcionários, dirigentes e a própria torcida do São Paulo Futebol Clube, uma instituição de respeito. Portanto, para finalizar, eu quero dizer ao senhor John Textor que se ele não conhecia a instituição São Paulo Futebol Clube, agora ele vai começar a entender o que é ser São Paulo Futebol Clube no cenário do futebol brasileiro", finalizou.

