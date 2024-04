António Oliveira está registrado como auxiliar para jogo entre Corinthians e Racing-URU; entenda motivo

O técnico António Oliveira está registrado como auxiliar para o jogo entre Corinthians e Racing-URU, que será disputado na noite desta terça-feira, em Montevidéu. No documento da Conmebol, Bruno Lazaroni, integrante da comissão técnica, está relacionado como "Director técnico", enquanto o português é o "Auxiliar de campo".

Isso se deve pelo simples motivo de António ainda não ter recebido sua carteirinha que comprova a conclusão da Licença UEFA Pro, necessária para treinadores comandarem equipes em torneios organizados pela Conmebol, como a Sul-Americana. Portanto, por mais que o técnico tenha liberdade na beira do gramado, ele não assina o documento como comandante do time.

Documento oficial do jogo entre Racing-URU e Corinthians (Foto: Reprodução/Conmebol)

Como António obteve a Licença Pro da Uefa em meados de outubro, quando ainda estava no Cuiabá, existe a expectativa que o treinador receba em breve a carteirinha. Depois do jogo contra o Racing-URU, o Timão encara o Nacional-PAR no dia 9, na Neo Química Arena. Os duelos são válidos pelo grupo F da Sul-Americana.

O confronto contra a equipe uruguaia será nesta terça, às 21h30 (de Brasília), no Estádio Centenário. O Corinthians está escalado com o retorno do zagueiro Félix Torres.