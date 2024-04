Alianza Lima x Fluminense: veja prováveis escalações e onde assistir ao jogo pela Libertadores

O Fluminense inicia a luta pelo bicampeonato da Copa Libertadores nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), quando visita o Alianza Lima, no Estádio Alejandro Villanueva. O duelo é válido pelo Grupo A, que tem ainda Colo-Colo e Cerro Porteño. A partida terá transmissão da Globo e do Paramount+.

Fernando Diniz, técnico do Fluminense, deseja que sua equipe mostre o mesmo espírito de luta que garantiu a edição passada da Libertadores e, mais recentemente, a Recopa Sul-Americana.

"O Fluminense vai a campo com o pensamento que ditou ao longo das competições sul-americanas, trabalhando sempre em busca do resultado positivo", disse ele.

Para este jogo o Fluminense tem uma série de desfalques. Titulares absolutos, como o meia Paulo Henrique Ganso e os atacantes Keno e Germán Cano, ficam fora por conta de lesões. Já o lateral esquerdo Diogo Barbosa e o atacante John Kennedy cumprem suspensão.

Já estamos em Lima! Os Campeões da América desembarcaram na capital peruana, palco da estreia na Conmebol Libertadores 2024! pic.twitter.com/6sACoFEOgC ? Fluminense F.C. (@FluminenseFC) April 2, 2024

Pelo lado do Alianza, o técnico Alejandro Restrepo planeja um grande jogo.

"Será uma noite muito especial para a nossa equipe. Nosso pensamento é o de conseguir uma grande vitória e ter uma atuação mágica. Vamos tentar fazer uma grande partida contra o Fluminense" avisou.

O treinador do Alianza não antecipou a escalação e chegou a dizer que a mesma só será conhecida minutos antes do duelo contra os brasileiros. O principal destaque é o retorno do goleiro Ángelo Campos, livre de lesão e que vai estrear na temporada.

FICHA TÉCNICA



ALIANZA-PER X FLUMINENSE-BRA

Local: Estádio Alejandro Villanueva, em Lima (Peru)



Data: 3 de abril de 2024 (Quarta-feira)



Horário: 21h30(de Brasília)



Árbitro: Andrés Matonte (Uruguai)



Assistentes: Nicolas Tarán (Uruguai) e Carlos Barreiros (Uruguai)



VAR: Esteban Ostojich (Uruguai)

ALIANZA: Ángelo Campos, Kevin Serna, Jiovany Ramos, Carlos Zambrano, Renzo Garcés e Juan Freytes; Jesús Castillo, Catriel Cabellos e Sebastián Rodríguez; Cecilio Waterman e Hernán Barcos



Técnico: Alejandro Restrepo

FLUMINENSE: Fábio, Guga, Felipe Melo, Thiago Santos e Marcelo; André, Martinelli, Lima, Renato Augusto e Jhon Arias; David Terans



Técnico: Fernando Diniz