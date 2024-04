Zagueiro do Barcelona discute com torcedores em estacionamento; veja

Titular na vitória do Barcelona sobre o Las Palmas, ontem (31), pelo Campeonato Espanhol, o zagueiro Iñigo Martínez discutiu com alguns torcedores no estacionamento do CT do clube catalão hoje (1).

Si te vas del Athletic acabas perdiendo… pic.twitter.com/EWDcZzdgAD -- Julen (@julenathclub) April 1, 2024

O que aconteceu

O jogador desceu de seu carro para discutir com um torcedor que o insultava. Martínez chegou a encarar um dos torcedores, com o dedo em riste, exigindo que os xingamentos parassem.

Outro torcedor gravou o episódio. Martínez não se dirigiu diretamente ao torcedor com a câmera, mas ele foi citado durante a discussão.

Iñigo Martínez foi contratado nesta temporada pelo Barcelona. O defensor de 32 anos costuma ser reserva da equipe. Contra o Las Palmas, ele entrou como titular no lugar de Ronald Araújo.