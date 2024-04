Vasco vai lançar camisas em homenagem aos 100 anos da Resposta Histórica

Do UOL, no Rio de Janeiro (RJ)

O Vasco vai lançar, amanhã (2), às 10h, uma linha de camisas em comemoração aos 100 anos da Resposta Histórica. O documento foi firmado em de 7 de abril de 1924.

O que aconteceu

As peças vão estar à venda no site da Chico Rei. É a primeira vez que a marca firma parceria com um clube.

Serão quatro estampas disponíveis, e duas foram criadas pelo Studio da Colina. "É muito marcante ter contribuído com o desenvolvimento dessa ação nessa data que não é só importante para o Vasco da Gama, mas é uma das datas mais importantes do futebol brasileiro", disse Raul Magalhães, do Studio da Colina.

Um percentual dos valores arrecadados com as vendas das camisas será destinado ao Centro de Memória do Vasco. "Parte do que for arrecadado será convertido em melhorias para o Centro de Memórias, que ainda nesta semana irá lançar o maior acervo digital do mundo entre equipes esportivas", antecipa Raphael Pulga, vice-presidente de História e Responsabilidade Social do Vasco.

A Resposta Histórica é vista como um marco para negros e pessoas de classes menos favorecidas no futebol brasileiro. À época, o Cruz-Maltino, que havia sido campeão carioca de 1923, foi condicionado a participar da nova associação de futebol (AMEA) somente se excluísse de seu elenco 12 jogadores. O argumento era o de se ter maior controle sobre "a moral no esporte" e de se defender um futebol que fosse puramente amador.