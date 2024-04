Textor diz que tem "evidências pesadas" de que Palmeiras vem sendo beneficiado por manipulação de resultados

John Textor, dono da SAF do Botafogo, voltou a acusar o Palmeiras de envolvimento em manipulação de resultados. O empresário, dessa vez, disse que tem "evidências pesadas" e "100% provadas" de que o Verdão vem sendo beneficiado nas últimas temporadas.

"Temos evidências pesadas, 100% provadas de que o Palmeiras vem sendo beneficiado por manipulação de resultados por pelo menos duas temporadas. Desculpa se isso vai criar um barulho, mas minhas evidências são 100% confirmadas e vou mandar para os procuradores. Assim poderemos apenas jogar futebol. Estou aqui para defender a honra do nosso clube. Garanto que ninguém vai manipular partidas contra nós neste ano", disse em entrevista ao "Canal do Medeiros", no Youtube.

Essa não é a primeira vez que Textor dá declarações a respeito desse tema citando o Palmeiras. Em março, o dono da SAF do Botafogo falou sobre um suposto caso de manipulação no jogo entre Palmeiras e Fortaleza, pelo Brasileirão da penúltima temporada em vídeo publicado em seu site. Na ocasião, o Alviverde se manifestou a respeito das declarações e informou que tomaria as medidas legais cabíveis, nas esferas civil, criminal e esportiva contra o norte-americano.

Enquanto em 2023, após a derrota do Botafogo para o Palmeiras, por 4 a 3, em novembro, no Nilton Santos, o empresário afirmou, em tom de protesto, que sua equipe havia sido "roubada" por conta da expulsão do zagueiro Adryelson, em lance polêmico ocorrido quando o duelo estava 3 a 1 para os cariocas. O Palmeiras conquistou o Brasileiro da última temporada, ultrapassando o time carioca, que liderou o torneio na maior parte da competição.