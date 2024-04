Técnico do Real Madrid, Ancelotti elogia postura de Bellingham em retorno após suspensão

O técnico Carlo Ancelotti elogiou a postura de Jude Bellingham, do Real Madrid, no retorno do meio-campista ao Campeonato Espanhol, após dois jogos de suspensão. O inglês havia sido expulso contra o Valencia, no começo de março, por conta de duras reclamações contra a arbitragem.

"Não sei o que ele pensa (dos árbitros de LaLiga), mas aprendeu muito bem o que tem que fazer: se calar", disse o comandante neste domingo, após a vitória do clube merengue por 2 a 0 sobre Athletic Bilbao, no Santiago Bernabéu.

Bellingham é o jogador com mais participações em gols do Real Madrid na atual temporada. Em 32 jogos disputados, ele marcou 20 gols e distribuiu 10 assistências.

O Real Madrid volta a campo apenas no dia 9 de abril, contra o Manchester City, em casa, pelo jogo de ida das quartas de final da Liga dos Campeões. O clube inglês vive situação contrária do time espanhol e terá mais duas partidas antes do confronto.

"Eles têm um calendário mais complicado, é o futebol moderno e é óbvio que temos uma pequena vantagem, mas não vai afetar o jogo. A única opção para ganharmos é todos jogarem o máximo. Os conhecemos muito bem, também vimos o jogo deles (0 a 0 contra o Arsenal) e teremos que ter mais intensidade do que hoje, mas temos tempo", afirmou Ancelotti.