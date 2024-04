Técnico do Braga, Artur Jorge revela acerto encaminhado com o Botafogo: "Situação muito clara"

O torcedor botafoguense ganhou um motivo para sorrir. Na noite desta segunda-feira, o até então técnico do Braga, Artur Jorge, praticamente se despediu do clube português e revelou acerto encaminhado com o Botafogo. O Fogão está sem técnico desde a demissão de Tiago Nunes.

A confirmação da informação por parte do treinador veio após a goleada por 5 a 3 sobre o Portimonense, fora de casa, que aconteceu nesta segunda-feira, pela 27ª rodada do Campeonato Português.

"A situação é muito clara. Eu sei que há um acordo entre os clubes, portanto houve essa negociação e a intenção para poder contar com os meus serviços no Botafogo. Há um acordo entre os times para poder falar comigo, coisa que só faria depois desse jogo, porque era meu compromisso fazer esse duelo e poder estar aqui hoje para tentar ganhar mais uma vez", explicou o comandante ao canal português sport tv.

O treinador europeu ainda completou: "Nessa altura, o acordo estando assinado, agora será analisado por mim para ver, uma vez que aquilo que conversamos também me agrada. É muito provável que hoje eu tenha feito o meu último jogo pelo Braga".

SETOR SUL DESBLOQUEADO! ??? A torcida do Fogão já pode acessar https://t.co/VmMNMgR0SQ e garantir lugar em mais um setor do Estádio Nilton Santos. Vai pegar FOGO! ??? #VamosBOTAFOGO pic.twitter.com/GXynJGpFTZ ? Botafogo F.R. (@Botafogo) April 1, 2024

Vale lembrar que Artur Jorge já havia sido questionado sobre o Botafogo antes mesmo da partida, em coletiva de imprensa pré-jogo. No entanto, o técnico havia se esquivado do assunto. Agora, porém, com o confronto já disputado, revelou o acordo entre os clubes.

Artur Jorge tem ganhado destaque no comando do Braga nos últimos dois anos. Levou o clube à disputa da Liga dos Campeões e acumula bons resultados, além de ter conquistado a Taça da Liga em janeiro deste ano. Na atual temporada, foram 45 jogos, com 26 vitórias, oito empates e 11 derrotas.

Com a expectativa da chegada do novo treinador, o Botafogo volta a campo nesta quarta-feira para fazer sua estreia na Copa Libertadores 2024. Pelo Grupo D, o Glorioso recebe o Junior Barranquilla-COL às 19 horas (de Brasília), no Nilton Santos.