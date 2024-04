Sobrevivente de ataque terrorista em rave se destaca na seleção de Israel

Do UOL, em São Paulo

Ben Benjamin, que era jogador de futebol profissional, sobreviveu ao ataque terrorista em Israel, mas perdeu a perna direita durante o atentado.

O que aconteceu

Benjamin estava comemorando seu aniversário no festival de música Supernova, onde 364 pessoas morreram. Ele chegou a ser dado como morto pelos terroristas do Hamas, que invadiram a festa no dia 7 de outubro de 2023.

Amigos de Ben foram mortos no ataque e sua noiva também perdeu uma perna. Os terroristas lançaram granadas e atiraram contra o abrigo antiaéreo onde eles estavam se protegendo.

"Nunca pensei que voltaria a jogar futebol. Eu tinha certeza de que não seria capaz de andar, muito menos correr", disse.

Apesar da tragédia, ele se tornou peça fundamental na defesa da seleção israelense de futebol para amputados. Benjamin sonha em erguer a taça da Eurocopa 2024 na França, em junho.

O grupo fundou uma rede de apoio mútuo que levou a equipe de futebol de Israel para amputados às finais europeias.

O atentado resultou em cerca de 1160 mortes em Israel, a maioria civis, segundo um balanço da AFP com dados oficiais israelenses.