Sem principais titulares, Grêmio desembarca na Bolívia para estreia na Libertadores; veja relacionados

Nesta segunda-feira, o elenco do Grêmio desembarcou em Santa Cruz de La Sierra, na Bolívia, visando a estreia na Copa Libertadores 2024. Pelo Grupo C, o Tricolor Gaúcho encara o The Strongest nesta terça-feira, às 21 horas (de Brasília), no Hernando Siles Stadium, em La Paz.

Após o desembarque, o grupo deixou o aeroporto rumo ao hotel. Perto das 16 horas (horário local), já dentro do local, os jogadores fizeram um trabalho físico sob o comando do preparador auxiliar Gabriel Alves. Foi um treino de recuperação da viagem com exercícios de movimentação e alongamento.

Para o confronto de estreia na Libertadores, o Tricolor gaúcho terá muitos desfalques. O técnico Renato Portaluppi decidiu por mandar um elenco composto por reservas e jovens da base com o principal objetivo de poupar os principais titulares para o jogo de volta da final do Campeonato Gaúcho, que acontece neste sábado.

O TRABALHO NÃO PARA ???? Após chegada na Bolívia, os atletas realizaram um treino de recuperação da viagem na concentração Tricolor. Após as atividades, o nosso goleiro Marchesín falou sobre a expectativa da nossa estreia na #Libertadores2024!#CadaJogoUmaCopa pic.twitter.com/gjA5YqHN7d ? Grêmio FBPA (@Gremio) April 1, 2024

Com isso, alguns dos principais jogadores do elenco ficaram de fora da convocatória, como os atacantes Diego Costa, Soteldo e Pavón; os laterais Mayk e João Pedro; os zagueiros Geromel e Kannemann; o meia Cristaldo; e, por fim, o volante Villasanti.

A principal novidade entre os relacionados, por sua vez, fica por conta do retorno do goleiro Marchesín. Devido a uma lesão muscular na coxa, o arqueiro não entrava em campo desde o revés para o Internacional, por 3 a 2, no dia 25 de fevereiro.

A delegação gremista deixa Santa Cruz de La Sierra às 15h30 (horário local) desta terça-feira rumo a La Paz. O elenco vai do aeroporto direto para o estádio do duelo com objetivo de minimizar os efeitos da altitude. O retorno ocorre logo após a partida, também em voo fretado.

Confira os relacionados do Grêmio para a estreia na Libertadores