Sem mostrar provas, Textor diz que goleada do Palmeiras foi manipulada por cinco jogadores do São Paulo em 2023

O norte-americano John Textor, dono da SAF do Botafogo, alega ter "evidências pesadas" de que o Palmeiras vem sendo beneficiado pela arbitragem há, pelo menos, duas temporadas. Na noite desta segunda-feira, por meio de nota publicada em seu site oficial, o empresário disse que o Choque-Rei pelo Brasileiro 2023 foi manipulado por jogadores do São Paulo, mas não apresentou provas.

No Allianz Parque, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras contou com gols de Piquerez (2), Marcos Rocha e Breno Lopes(2) para ganhar do São Paulo por 5 a 0. Com a vitória, o time alviverde, então quarto colocado, chegou aos 50 pontos, nove a menos que o líder Botafogo. Em sua nota, o dono da SAF do time alvinegro citou o clássico.

"De acordo com especialistas e inteligência artificial, o jogo foi manipulado por, pelo menos, cinco jogadores do São Paulo. Um total de sete jogadores apresentou desvios anormais em situações claras de gol, embora apenas cinco tenham ultrapassado os limites que estabeleceriam provas claras e convincentes de manipulação. Deve ficar claro que as provas não estabelecem o motivo nem sugerem que qualquer clube ou parte tenha sido responsável pela manipulação, além dos jogadores identificados", diz a nota.

Os nomes dos jogadores supostamente envolvidos não foram publicados por John Textor na nota oficial. "Tais provas só devem ser apresentadas a procuradores e investigadores governamentais nomeados constitucionalmente. Não tenho intenção de colocar esses indivíduos em perigo antes que eles possam agir para se defenderem e proteger", afirmou.

Mais cedo, por meio de nota enviada à Gazeta Esportiva, o time alviverde rebateu as "evidências pesadas" de manipulação que o empresário disse ter. "O Palmeiras vem adotando todas as medidas jurídicas cabíveis contra o dono da SAF do Botafogo, John Textor, e não pretende se manifestar novamente sobre a bizarra tentativa do caricato cartola de justificar a perda do título brasileiro de 2023. Confiamos que as autoridades competentes tomarão as providências necessárias com a urgência que o tema exige", diz a nota.

Nota oficial: O São Paulo Futebol Clube tomou conhecimento e repudia veementemente as graves e infundadas acusações de participação de atletas do elenco tricolor em manipulação de resultado feitas pelo dono da SAF Botafogo. Tal afirmação sem nenhum vestígio de prova ataca a... pic.twitter.com/yMhZKT1n5C ? São Paulo FC (@SaoPauloFC) April 2, 2024

O clube do Morumbi, citado por Textor no texto de seu site oficial, também decidiu se manifestar. "O São Paulo Futebol Clube tomou conhecimento e repudia veementemente as graves e infundadas acusações de participação de atletas do elenco tricolor em manipulação de resultado feitas pelo dono da SAF Botafogo. Tal afirmação sem nenhum vestígio de prova ataca a idoneidade de jogadores do elenco profissional masculino e a lisura da instituição São Paulo FC em seus 94 anos de história. O clube já acionou seu departamento jurídico, que estudará e tomará as medidas cabíveis na esfera legal", diz o comunicado.

Em sua nota, Textor também citou a vitória do Palmeiras por 4 a 0 sobre o Fortaleza, construída com gols de Endrick, Rony (2) Dudu no Allianz Parque, pela 35ª rodada do Brasileiro 2022. De forma equivocada, o empresário diz que o resultado "ajudou a garantir" o título basileiro, uma vez que o time alviverde já entrou em como campeão após o tropeço do Inter contra o América-MG. Segundo o norte-americano, o jogo foi "manipulado por, pelo menos, quatro jogadores do Fortaleza".