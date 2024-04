Sem mostrar prova, Textor diz que Palmeiras vem sendo beneficiado há 2 anos

O dono da SAF do Botafogo, John Textor, voltou a fazer acusações contra uma suposta manipulação de jogos no futebol brasileiro e citou o Palmeiras. Novamente, ele não apresentou provas.

O que aconteceu

O norte-americano afirmou que o Palmeiras "vem sendo beneficiado por manipulação de resultados há pelo menos duas temporadas". Ele deu a declaração ao participar em live do Canal do Medeiros, no YouTube.

Textor disse que tem provas "pesadas e 100% confirmadas". O dirigente acrescentou que vai encaminhar o suposto material às autoridades.

No entanto, ele mais uma vez não apresentou nenhuma evidência. No início de março, Textor já havia dito que tinha uma gravação de árbitros pedindo propina, mencionou um jogo de 2022 entre Palmeiras e Fortaleza que teria sido manipulado e estipulou 30 dias para divulgar as informações. O prazo vence no final de semana, e até agora ele não apresentou nenhuma prova.