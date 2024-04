Sem Cano, Fluminense divulga lista de relacionados para estreia na Libertadores

O Fluminense divulgou nesta segunda-feira a lista dos 25 atletas relacionados para a estreia na Copa Libertadores, nesta quarta-feira, contra o Alianza Lima, às 21h30 (de Brasília), em Lima, no Peru. O atacante argentino Germán Cano não foi convocado por Fernando Diniz para o duelo.

Cano sofre com dores no tornozelo desde antes da volta semifinal do Campeonato Carioca, contra o Flamengo, partida em que o argentino não disputou. Com isso, o atacante desfalca a equipe na estreia.

Fernando Diniz também não conta com Ganso, Keno, Marlon, John Kennedy e Diogo Barbosa para a estreia na Libertadores.

Partiu Lima! Confira os relacionados do #TimeDeGuerreiros para a estreia da @LibertadoresBR! É pelo bicampeonato, Tricolor! pic.twitter.com/bN6LRiEIr3 ? Fluminense F.C. (@FluminenseFC) April 1, 2024

O Fluminense desembarca ainda nesta segunda-feira em Lima. Mais cedo, o elenco realizou o último treino no Brasil, no CT Carlos Castilho.

Atual campeão, o Fluminense é cabeça de chave do Grupo A da competição. Além do Alianza Lima, adversário da estreia, o Tricolor Carioca também vai encarar Cerro Porteño, do Paraguai, e Colo-Colo, do Chile.

Confira os jogadores relacionados pelo Fluminense para a estreia na Libertadores

Goleiros: Fábio, Felipe Alves e Vitor Eudes;

Defensores: Antonio Carlos, Felipe Andrade, Felipe Melo, Guga, Justen, Marcelo e Samuel Xavier;

Meias: Alexsander, André, Arthur, David Terans, Lima, Martinelli, Renato Augusto e Thiago Santos;

Atacantes: Douglas Costa, Isaac, Jan Lucumí, Jhon Arias, Kauã Elias, Lelê e Marquinhos.