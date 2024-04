'Se aventurar pelo Neymar hoje é um risco muito grande', diz Mauro Cezar

Mauro Cezar Pereira comentou no Posse de Bola a declaração de Neymar aos jogadores do Santos de que ele pretende voltar ao clube em 2025. O colunista do UOL analisou que apostar no craque hoje seria um risco muito grande para o Peixe e afirmou que Neymar deve permanecer no Al-Hilal, onde tem conforto e muitos milhões a receber.

'Neymar não faz uma grande atuação há muito tempo': "Antes de qualquer coisa, o Neymar tem que jogar. Ele não faz uma grande atuação há muito tempo. A última grande atuação do Neymar foi durante a pandemia, naquela bolha da Champions League, vitória do PSG sobre a Atalanta, ele foi o personagem daquela vitória que ajudou o PSG a chegar à final. Estamos falando de 2020, tem quase quatro anos. Eu me refiro a grandes atuações. Ele já era coadjuvante do Mbappé antes da chegada do Messi, quando o Messi chegou no PSG ele passou a ser o terceiro da fila".

'Hoje o Neymar é mais um personagem midiático que futebolístico': "Agora, não está jogando pelo Al Hilal do Jorge Jesus, que tem 30 vitórias consecutivas. É difícil até imaginar que ele vá chegar jogando, porque o português não costuma dar colher de chão ou permitir carteirada. Então, talvez ele chegue, pegue um banquinho e tal, tenha que esperar uma oportunidade para entrar em forma e se encaixar no time. Não que falte talento, falta é jogar. O que é o Neymar hoje? Ninguém sabe exatamente. Lembrando que ele jogou pela seleção quando houve uma recomendação para que não jogasse e acabou se machucando, sofrendo outra lesão muito grave que o mantém afastado dos gramados. Ele só é visto hoje assim, na arquibancada, no cruzeiro, jogando mesmo a gente não vê há muito tempo, acaba sendo mais um personagem midiático do que futebolístico".

"Acho difícil o Neymar sair do Al-Hilal': "Não tenho ideia do que ele pensa, o que ele planeja, mas hoje seria um risco muito grande para qualquer clube se aventurar ter o Neymar, porque isso envolveria um comprometimento de receitas enorme, que no caso do Santos não tem. A não ser que ele fizesse uma caridade com o Santos, resolvesse jogar por um valor simbólico, como alguns argentinos principalmente fizeram, voltando ao clube de origem para devolver um pouco do que esses clubes lhe deram no começo de duas carreiras. Ele tem um contrato milionário e vai cumprir, vai ficar por lá, acho difícil ele sair de lá. É um contrato milionário, você vê que ele está machucado, mas não tem que ficar na Arábia Saudita fazendo tratamento. Ele foi lá, conversou com JJ e já está aqui no Brasil de novo, então é muito confortável essa situação".

