São Paulo vê acusações "graves e infundadas" de Textor e aciona departamento jurídico

O São Paulo se pronunciou sobre as acusações de manipulações de resultado feitas por John Textor, dono da SAF do Botafogo. Em nota oficial divulgada na noite desta segunda-feira, o dirigente afirmou que cinco jogadores do Tricolor teriam contribuído para o resultado no clássico contra o Palmeiras, válido pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2023, que terminou em goleada do Verdão por 5 a 0 no Allianz Parque.

Os nomes dos jogadores do São Paulo supostamente envolvidos na derrota para o Palmeiras não foram publicados por Textor na nota oficial.

Também por meio de comunicado, o São Paulo repudiou as "graves e infundadas acusações" de que atletas do elenco estariam envolvidos em um suposto esquema. O clube ressaltou que a índole de seus jogadores foi questionada sem provas e informou que já acionou o departamento jurídico para cuidar da situação.

"O São Paulo Futebol Clube tomou conhecimento e repudia veementemente as graves e infundadas acusações de participação de atletas do elenco tricolor em manipulação de resultado feitas pelo dono da SAF Botafogo. Tal afirmação sem nenhum vestígio de prova ataca a idoneidade de jogadores do elenco profissional masculino e a lisura da instituição São Paulo FC em seus 94 anos de história. O clube já acionou seu departamento jurídico, que estudará e tomará as medidas cabíveis na esfera legal", diz o posicionamento da equipe paulista.

Nota oficial: O São Paulo Futebol Clube tomou conhecimento e repudia veementemente as graves e infundadas acusações de participação de atletas do elenco tricolor em manipulação de resultado feitas pelo dono da SAF Botafogo. Tal afirmação sem nenhum vestígio de prova ataca a... pic.twitter.com/yMhZKT1n5C ? São Paulo FC (@SaoPauloFC) April 2, 2024

Mais cedo nesta segunda-feira, John Textor já havia acusado o Palmeiras de manipulação de resultados. O norte-americano declarou que tem provas confirmadas de que o clube paulista vem sendo beneficiado por isso nas duas últimas temporadas.

O dono da SAF do Botafogo disse ter "evidências pesadas" e "100% provadas" de que o clube alviverde estava sendo privilegiado durante os últimos dois anos.

Essa não é a primeira vez que Textor dá declarações a respeito de manipulação de resultados. Em março, o dirigente falou sobre um suposto caso de manipulação no jogo entre Palmeiras e Fortaleza, pelo Brasileirão de 2022, em vídeo publicado em seu site. É, porém, a primeira vez que o São Paulo foi mencionado em uma acusação.