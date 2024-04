São Paulo repudia acusações de Textor e diz que tomará medidas

O São Paulo se manifestou após John Textor, dono da SAF do Botafogo, dizer que jogadores do Tricolor foram manipulados na derrota da equipe para o Palmeiras, por 5 a 0, no Brasileirão do ano passado. Ele não apresentou provas.

O que aconteceu

Textor afirmou que "segundo experts e inteligência artificial", a goleada do Palmeiras sobre o São Paulo foi manipulada por pelo menos cinco jogadores do São Paulo.

O São Paulo repudiou as acusações de Textor. Em nota oficial, o clube afirmou que a fala do dono da SAF do Botafogo "ataca a idoneidade de jogadores e a lisura da instituição".

O Tricolor também informou que tomará as medidas cabíveis contra Textor. "O clube já acionou seu departamento jurídico, que estudará e tomará as medidas cabíveis na esfera legal", escreveu o São Paulo.

Veja a nota na íntegra

O São Paulo Futebol Clube tomou conhecimento e repudia veementemente as graves e infundadas acusações de participação de atletas do elenco tricolor em manipulação de resultado feitas pelo dono da SAF Botafogo. Tal afirmação sem nenhum vestígio de prova ataca a idoneidade de jogadores do elenco profissional masculino e a lisura da instituição São Paulo FC em seus 94 anos de história. O clube já acionou seu departamento jurídico, que estudará e tomará as medidas cabíveis na esfera legal. São Paulo, em nota oficial

O que Textor disse?

De acordo com o cartola, sete jogadores chegaram a exibir desvios anormais em situações chaves de gol. Mas cinco deles excederam os limites "que poderiam estabelecer clara e convincente evidência de manipulação".

Textor ponderou, no entanto, que isso não sugere que qualquer clube tenha sido responsável pela manipulação, além dos jogadores específicos. O dirigente do Botafogo, no entanto, não citou os nomes dos jogadores que acusa e nem quais foram os lances específicos.

Textor afirma ainda que tem provas, mesmo sem mostrar, de manipulação em outra goleada do Palmeiras, mas no Brasileirão 2022, contra o Fortaleza. Ele diz que a CBF recebeu notificação em dois e-mails distintos na tarde de 16 de maio de 2023, alertando a respeito da suposta manipulação.

Textor pontuou ainda que "segundo experts e inteligência artificial", pelo menos quatro jogadores do Fortaleza manipularam o jogo.

"As evidências devem ser apresentadas para procuradores constitucionalmente constituídos e investigadores governamentais. Eu não tenho intenção de colocar os acusados em perigo antes de poderem agir para se defender e se proteger", disse Textor.