São Paulo processa Botafogo por dívida pela compra de Tchê Tchê

Do UOL, no Rio de Janeiro

O São Paulo entrou com uma ação na Justiça contra o Botafogo na qual cobra R$ 3,7 milhões. O processo é pela falta de pagamento dos valores referentes à compra do volante Tchê Tchê.

O que aconteceu

O São Paulo vendeu ao Botafogo 70% dos direitos econômicos de Tchê Tchê em abril de 2022.

O valor total do acordo foi de R$ 4,8 milhões.

Depois que o Botafogo pagou parte do acordo, ainda houve um acerto posterior entre os clubes envolvendo o atacante Erisson e isso reduziu um pouco o valor que o alvinegro teria que pagar.

Mas a SAF de John Textor não honrou os compromissos pendentes, segundo o tricolor paulista.

O prazo mais recente venceu em 20 de fevereiro. Aí, o passo seguinte para o São Paulo foi entrar com a ação no Tribunal de Justiça do Rio.

O Botafogo ainda não foi notificado. Procurado pelo UOL, o clube não vai se manifestar no momento.

Os passos do acordo

O cronograma inicial do pagamento por Tchê Tchê seria:

R$ 2,2 milhões até 25 de agosto de 2022

R$ 1,3 milhão até 25 de abril de 2023

R$ 1,3 milhão até 25 de setembro de 2023

Botafogo e São Paulo ainda acertaram que haveria mais US$ 250 mil por metas de desempenho.

Tchê Tchê em ação durante Coritiba x Botafogo, jogo do Campeonato Brasileiro Imagem: Gabriel Machado/AGIF

Mas em janeiro de 2023, quando apareceu a negociação entre os mesmos dois clubes pelo atacante Erison — saindo do Botafogo para o São Paulo —, as partes resolveram ajustar a composição dos valores.

O São Paulo alega que o Botafogo ainda tinha que pagar duas parcelas de R$ 1,3 milhão (R$ 2,6 milhões, ao todo), além dos valores referentes ao desempenho de Tchê Tchê em 2022.

As duas parcelas de R$ 1,3 milhão tinham o seguinte vencimento: a primeira vencendo em 20 agosto de 2023 e a segunda em 20 de fevereiro de 2024.

Ainda havia duas parcelas de US$ 75 mil (R$ 390 mil, segundo câmbio fixado em contrato). Cada uma venceria nas mesmas duas respectivas datas acordadas entre eles.

Só que o Botafogo não pagou. Aí, com juros e correção monetária, o cálculo do São Paulo é o clube teria que receber exatamente R$ 3.774.730,75.