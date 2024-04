São Paulo anuncia renovação de contrato de Arboleda até 2027; veja detalhes

Na noite desta segunda-feira, o torcedor são-paulino ganhou um grande motivo para sorrir. O São Paulo anunciou a renovação contratual do zagueiro Arboleda até o fim de 2027. O equatoriano, que tinha vínculo apenas até o fim desta temporada, seguirá no clube por mais três anos.

"Queria agradecer vocês, torcedores, por todos esses anos que eu tenho aqui no São Paulo, por todas as coisas boas e ruins que passamos aqui. Vou ter mais uns anos por aqui e se Deus quiser vamos completar dez anos juntos. Podem ter certeza que sempre vou dar a vida pelo clube dentro de campo e ser esse jogador que vocês gostam. Primeiro o São Paulo e depois os jogadores", declarou Arboleda.

Atleta mais longevo do atual elenco, Arboleda chegou ao São Paulo em 2017 e rapidamente caiu nas graças da torcida. Foi se consolidando como peça fundamental do setor defensivo tricolor e já acumula 264 jogos pelo São Paulo, sendo que balançou as redes 18 vezes. Apenas na última temporada, foram 42 partidas e um gol.

?? O São Paulo acertou a renovação de Arboleda, que assinou contrato até 2027. O antigo vínculo era válido até o fim da atual temporada. ?? Saiba mais >https://t.co/vSMu5qSrM1#VamosSãoPaulo ?? pic.twitter.com/hXikthvw6q ? São Paulo FC (@SaoPauloFC) April 2, 2024

"O Arboleda é uma referência, é um símbolo. Ele chegou em 2017 e agora tem contrato até 2027 pela qualidade técnica, dedicação. É um jogador que já nos deu muitas alegrias e certamente vai trazer muito mais conquistas. A presença do Arboleda aqui no dia a dia é a representação de um grande ídolo. Por isso, é um reforço. Assim como ficou o Calleri, o Lucas. Nós estamos trabalhando para que a gente sempre fique com um time competitivo, e o Arboleda é um grande líder desse time", afirmou o presidente Julio Casares.

Com a camisa do São Paulo, o zagueiro equatoriano conquistou três títulos: o Campeonato Paulista de 2021, a Copa do Brasil de 2023 e a Supercopa Rei de 2024. Caso venha a de fato cumprir o novo contrato, completará dez anos na equipe do Morumbi e vai em busca de novas taças para erguer.

"Essa já é a nossa segunda renovação com o Arboleda. Ele é um jogador fundamental para a gente ao ver da diretoria e da comissão técnica. Renovação que agrega dentro e fora de campo e nos deixa muito felizes. Não foi fácil, mas ele ficará conosco pelo menos dez anos. É um jogador que só por esse tempo de clube já demonstra o quanto é importante dentro do nosso elenco", apontou o diretor de futebol Carlos Belmonte.

Com Arboleda à disposição, o Tricolor terá pela frente sua estreia na Copa Libertadores 2024. O clube encara o Talleres-ARG nesta quinta-feira, a partir das 21 horas (de Brasília). A bola rola no Estádio Mario Alberto Kempes, em Córdoba, pelo Grupo B.