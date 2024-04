Santos registra segundo maior público dos últimos dez anos na Vila em final contra o Palmeiras

No último domingo, na primeira partida da decisão do Campeonato Paulista, contra o Palmeiras, o Santos registrou o segundo maior público da Vila Belmiro nos últimos dez anos. Quase 16 mil torcedores compareceram ao estádio e viram a vitória do Peixe por 1 a 0.

A marca de 15.946 santistas só perde para a final do Paulistão de 2016. Na ocasião, o estádio recebeu 16.018 pessoas no segundo jogo da decisão diante do Audax, vencido por 1 a 0, com gol do ex-atacante Ricardo Oliveira.

O terceiro maior público do Santos nos últimos dez anos também é em uma final de Paulistão, contra o Palmeiras. O Peixe colocou 14.662 torcedores na decisão de 2015, quando ainda não existia a determinação para torcida única em clássicos no Estado de São Paulo. A medida entrou em vigor no ano seguinte.

Já o quarto melhor número da lista foi no ano passado, quando 14.130 pessoas assistiram o time perder do Fortaleza e ser rebaixado à Série B do Brasileirão.

Nos últimos anos, o público na Vila Belmiro em jogos do Santos tem oscilado entre 12 e 14 mil, até mesmo quando os ingressos são esgotados. Isso porque Polícia Militar indicou um limite de torcida para evitar incidentes como objetos sendo atirados no campo ou invasões. Confusões tornaram-se corriqueiras no estádio com a má fase recente do time alvinegro.

No entanto, o atual presidente do clube, Marcelo Teixeira, convenceu a PM de que seria possível receber um público maior no duelo contra o Palmeiras, o que acabou acontecendo. A informação foi publicada pelo ge e confirmada pela Gazeta Esportiva.

Em vantagem, ainda que mínima, o Santos pode até empatar o jogo de volta para garantir o título estadual e quebrar um jejum de oito anos sem conquistas. A segunda partida contra o Alviverde está marcada para domingo, às 18h (de Brasília), no Allianz Parque.